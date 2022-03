Kommentar Ein Boykott russischen Öls ist der richtige Weg

Deutschland sollte als nächsten Schritt den Kauf von russischem Öl stoppen, nicht von Gas. Der Druck auf Putin wäre ungleich größer und der Wechsel von Lieferanten leicht möglich

Deutschland sollte den Ölfluss einstellen. (Foto: dpa) Erdölraffinerie PCK

Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht neue Sanktionen gegen Russland vorgeschlagen werden. Das Ziel, Russlands Wirtschaft so hart wie möglich zu treffen, solange Moskau seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht stoppt, ist richtig.

So ist es nachvollziehbar, dass der Westen neue Felder sucht, um Russland noch stärker unter Druck zu setzen. Doch das Ausweiten der Sanktionsfelder allein ersetzt keine Sanktionsstrategie. So muss in jedem Fall berücksichtigt werden, dass Sanktionen immer beide Seiten treffen – denjenigen, den die Strafen treffen sollen, und den, der sie verhängt.

Deshalb sollte in allen Überlegungen eine Hauptprämisse gelten: Die Folgen der Sanktionen müssen den Sanktionierten härter treffen als die Staaten, die sie aussprechen.