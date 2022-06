Kommentar Ein Europa von Bidens Gnaden: G7 und Nato-Gipfel stehen im Zeichen amerikanischer Dominanz

Man stelle sich vor, der US-Präsident hieße noch immer Donald Trump. Er hätte möglicherweise die Nato längst verlassen – Ukrainekrieg hin oder her. Die Erschütterungen in Europa kämen ihm, der der EU das Scheitern wünschte und Russlands Invasion als „genial“ bezeichnete, entgegen.

Man stelle sich vor, Joe Biden, der amtierende Präsident, würde wie angekündigt seine strategische Aufmerksamkeit vor allem gen Westen, also den pazifischen Raum, richten. Er hätte nach Kriegsbeginn nicht die transatlantische Gemeinschaft beschworen – und nicht von der „heiligen Pflicht“ gesprochen, im Ernstfall „jeden Zoll“ Nato-Terrain zu verteidigen. Jener Verteidigungsgemeinschaft, die Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ebenso voreilig wie fahrlässig als „hirntot“ bezeichnete.

Welches Gewicht die USA auf diplomatischem, ökonomischem und vor allem militärischem Terrain besitzen, erfährt die Weltöffentlichkeit einmal mehr in diesen Tagen des G7-Treffens und Nato-Gipfels.

Das amerikanische Jahrhundert war das 20. gewesen, heißt es immer. Zumindest mit Blick auf den Westen dürfte auch das 21. Jahrhundert ein amerikanisches werden – trotz aller Probleme und Defizite, mit der die älteste Demokratie im Inneren zu kämpfen hat.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Außenpolitisch sind die USA so dominant wie zuletzt in den 50er- und 60er-Jahren. Biden betreibt Geopolitik – wie immer – vorwiegend im amerikanischen Interesse, aber durchaus auch im Sinne Europas.

Zaudernde Europäer und dominante Amerikaner

Natürlich resultiert diese amerikanische Dominanz aus der frappierenden Schwäche Europas. Während die westliche Führungsmacht der Ukraine mit großem Konsens und schnell insgesamt weit über 50 Milliarden Dollar zur Verfügung stellte, zauderten und stritten die Europäer.

Während die USA zügig schwere Waffen lieferten, lieferten sich die Europäer vor allem Debatten, wie weit man die Ukraine unterstützen darf, ohne dass sich der Kriegsherr im Kreml allzu sehr provoziert fühlt.

Während die USA schnell verstanden haben, dass Wladimir Putin nur die Sprache der Stärke versteht, sorgten sich die Europäer um den Gemütszustand des russischen Präsidenten. Das gipfelte in der Äußerung des französischen Präsidenten, Putin dürfe nicht „gedemütigt“ werden. Welch Entgleisung!

Und auch Kanzler Olaf Scholz, der Gastgeber der G7, wirkte stets eher wie ein Getriebener denn als Gestalter einer konsistenten Russlandpolitik. Egal ob die Debatten über Nord Stream 2, Energieboykotte oder Waffenlieferungen – der Kanzler handelte immer erst dann, wenn es gar nicht mehr anders ging.

Lesen Sie hier: Er vermischt bis zur Unkenntlichkeit – eine Analyse der Redetaktik von Olaf Scholz

Deshalb verwundert es umso mehr, dass es jetzt Stimmen gibt, die die Sturheit des Kanzlers als Standhaftigkeit zu verklären versuchen. Scholz hat es immer vermieden, von einem Sieg der Ukraine zu reden, er hat auffällig oft vor einem atomaren Weltkrieg gewarnt und schiefe historische Vergleiche aus der kriegslüsternen Schlafwandler-Zeit vor dem Ersten Weltkrieg bemüht („Ich bin nicht Kaiser Wilhelm“), um seine zaudernde Haltung zu rechtfertigen.

Kriegslage hat sich verschlechtert

Der Ton in Berlin und Paris passt nicht so recht zur Lage in der Ukraine, wo Frauen und Männer heroisch kämpfen und ihr Leben lassen, um sich nicht einer fremden Gewaltherrschaft auszuliefern.

Nicht nur in der Ukraine, auch in Polen und vor allem im Baltikum besitzen die Menschen mehr Vertrauen in die Wehrhaftigkeit und Zuverlässigkeit der USA als in die zögerlichen Zusagen aus Deutschland und Frankreich.

Und wer, wenn nicht Biden besäße die Macht, die Türkei von ihrer ebenso durchsichtigen wie für die Nato verhängnisvollen Blockadehaltung gegenüber Finnland und Schweden, die aus Angst vor einer russischen Aggression dem Verteidigungsbündnis beitreten wollen, abzubringen.

G7 wollen Signal der Geschlossenheit senden

Im Gegensatz zu den Europäern hat Biden verstanden: Je größer die Erfolge der Ukraine im Krieg, desto besser sind ihre Aussichten auf einen akzeptablen Frieden. Dazu haben die Europäer, die vor allem Energie darauf verwendet haben, sich nicht in den Krieg hineinziehen zu lassen, bislang wenig beigetragen.

Und auch nur der geringste Verdacht, dass sich die Europäer für einen Frieden einsetzen, der aus Sicht der Ukraine wie ein Diktatfrieden erscheinen muss, wäre ein fatales Signal.

Tatsächlich hat sich die Kriegslage aus Sicht der Ukraine verschlechtert – auch wegen der zögerlichen Haltung der Europäer. Putin wird am Ziel eines irgendwie sichtbaren militärischen Erfolgs festhalten: mindestens den Rest des Donbass und Odessa erobern. Die Lage ist also denkbar kritisch.

Klares Signal des Westens wichtig

Deshalb ist jetzt auch ein klares Signal des Westens auf den anstehenden Gipfeln so wichtig – der anvisierte Goldboykott wirkt da wie eine Fußnote. Der Energiepreisschock, die hohen Inflationsraten – all das stellt eine Belastungsprobe für den Zusammenhalt des Westens dar.

Die bloße Forderung nach Friedensverhandlungen, wie zuletzt oft aus Europa zu hören waren, ist nicht nur aus Sicht der Ukraine eine Zumutung – sie konterkariert auch die von Biden verfolgte Strategie, keinerlei Schwäche gegenüber Moskau zu zeigen.

Ja, auch Biden hat sich verbale Entgleisungen erlaubt. „In Gottes Namen, dieser Mann kann doch nicht an der Macht bleiben“, sagte er in seiner Verzweiflung, so als sei Regimechange jetzt das außenpolitische Ziel der USA.

Aber es waren die Amerikaner, die Berlin immer gewarnt hatten, sich von russischen Energieimporten abhängig zu machen – während die Bundesregierung sich hinter ihrer in der Rückschau politisch höchst naiv anmutenden Formel „Wandel durch Handel“ versteckte.

Die Amerikaner waren es, die die Invasion der Ukraine vorhersagten – während die deutschen Politiker immer noch verklärend bemüht waren, Putins Aggressionsverhalten der vergangenen Jahre mit der Nato-Osterweiterung zu erklären, manchmal sogar zu rechtfertigen.

Die EU, die viel von strategischer Souveränität redet, wirkt in diesem epochalen Konflikt eher wie ein Europa von Bidens Gnaden. Doch das wird möglicherweise nicht mehr lange gut gehen. Denn es ist nicht unwahrscheinlich, dass es ab 2024 eine Welt mit Wladimir Putin, aber ohne Joe Biden gibt.

Mehr: Biden: G7-Staaten wollen Importverbot für russisches Gold verkünden