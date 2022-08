 Kommentar: Ein Hack per „Copy and paste“? So ist die Kryptobranche nicht ernst zu nehmen

Um vom Kryptodienstleister Nomad fast 200 Millionen Dollar zu erbeuten, genügten simpelste Computerkenntnisse. Die Glaubwürdigkeit einer Branche steht infrage.

Der Angriff auf die Kryptoplattform Nomad war leicht zu kopieren. (Foto: Moment/Getty Images) Hacker (Symbolfoto)

Die Tastenkombination „Strg + C“ und „Strg + V“ nutzen Millionen Menschen am Computer mehrmals am Tag. Sie ermöglicht das Kopieren und Einsetzen von Stellen – es ist eine Basisfunktion. In der Kryptowelt reicht das, um Millionen zu kassieren.

Fast 200 Millionen Dollar erbeuteten Unbekannte bei einer Cyberattacke auf den Kryptodienstleister Nomad. Der erste nutzte einen Programmierfehler aus und zog 2,3 Millionen Dollar ab. Hunderte weitere kopierten sein Vorgehen, sodass von den 190 Millionen Dollar, die auf der Plattform gespeichert waren, letztendlich 600 Dollar übrigblieben.

Möglich war das, weil ein Code-Schnipsel des ersten Hacks in Chatgruppen landete. Jeder, der den Schnipsel hatte, konnte dort die ursprüngliche digitale Zieladresse durch die eigene ersetzen und den Hack kopieren. Es brauchte keine tieferen Programmierfähigkeiten, um den Hack auszuführen. Simples „Copy and paste“ war genug.