Als Krisenkanzler hat sich Olaf Scholz bewährt. Ausreichend erneuert hat er das Land aber noch nicht. Insbesondere für die Wende in der Verteidigungspolitik nimmt er sich viel Zeit.

Olaf Scholz hat das Land vor einem kalten Winter bewahrt, die Neuaufstellung der Bundeswehr aber verschleppt. (Foto: dpa) Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vor einem Gepard-Panzer

Vor einem Jahr wurde der Kanzler gefeiert. In seiner Zeitenwende-Rede am 27. Februar 2022 traf ausgerechnet der Rationalist Scholz genau den Ton. Drei Tage nach dem russischen Überfall auf die Ukraine goss er die Umbruchstimmung in einen Begriff, der längst in den internationalen Sprachgebrauch übergegangen ist: Zeitenwende.

In 30 Minuten räumte der Kanzler mit 30 Jahren fehlgeleiteter deutscher Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik auf, sparte nicht mit grimmiger Entschlossenheit in Richtung Kreml und gab einer verunsicherten Bevölkerung das, was sie in diesem verstörenden Moment am dringendsten brauchte: Halt und Orientierung.

Die Zeitenwende ist zum Fixstern von Scholz’ Kanzlerschaft geworden. Schafft Scholz die Zeitenwende, oder schafft die Zeitenwende ihn? Auf diese Frage lässt sich die Amtszeit von Scholz herunterbrechen.

Nach einem Jahr fällt die Zwischenbilanz gemischt aus: Als Krisenkanzler hat sich Scholz bewährt. Ausreichend erneuert hat er das Land aber noch nicht.

