Kommentar Ein Kartell zeigt sein wahres Gesicht: Die Opec maximiert ihren Gewinn auf Kosten der Kunden

In der größten Energiekrise seit Jahrzehnten entscheidet sich die Opec, nicht länger ein verlässlicher Öllieferant zu sein. Europa muss langfristige Konsequenzen ziehen.

Die Allianz stützt Russland mit ihren Förderkürzungen. (Foto: Reuters) Opec-Logo

Prinz Abdulaziz bin Salman, der Energieminister Saudi-Arabiens, reagiert empfindlich, wenn man ihn als Anführer eines Kartells bezeichnet. Er sieht sich vielmehr als Zentralbanker der Ölmärkte, der dem Funktionieren der Ölmärkte verpflichtet ist. Gegenüber den USA und Europa hat sich das Land stets als verlässlicher Lieferant präsentiert. Das Motto: Egal, wie die politische Stimmungslage ist – das Öl fließt immer. Seit Mittwoch ist klar, dass dieses Selbstverständnis eine Farce ist.

Mitten in der schlimmsten Energiekrise seit Jahrzehnten hat die Opec zusammen mit ihren Bündnispartnern in der Opec plus entschieden, das Ölangebot ab November um zwei Prozent der weltweiten Nachfrage zu reduzieren. Die Begründung mutet abenteuerlich an: Angesichts der drohenden Rezession wolle die Opec frühzeitig auf einen Rückgang der Ölnachfrage reagieren.