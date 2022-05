Kommentar Ein Platzen der deutschen Start-up-Blase ist nicht das Ende der deutschen Start-up-Kultur

Die Preise am Markt für deutsche Start-ups haben bedenkliche Niveaus erreicht. In den kommenden Wochen und Monaten wird es eine Bereinigung geben – und die ist überfällig. Denn das, was sich die Investoren 2021 an Bewertungen ausgedacht hatten, hatte zuletzt häufig mit fundamentalen Kennzahlen wenig, mit blühender Fantasie dagegen viel zu tun.

Schnelllieferdienste, Roboterarme, Onlinebroker, Solarmodul-Wartung: Plötzlich konnte gefühlt jeder das Prädikat Einhorn erhalten. So bezeichnet die Start-up-Szene Unternehmen, die eine Bewertung von mindestens einer Milliarde Dollar erreichen.

Dieser Hype ist erst mal vorüber. Die Zinswende und die generell schlechte Börsenstimmung lassen die Realität in den Markt einkehren. Das allerdings ist weder ein Drama noch das Ende der deutschen Start-up-Kultur. Das Gegenteil ist der Fall. Auch der deutsche Markt wird sich daran gewöhnen müssen, dass das dynamische Auf und Ab der Bewertung zur Marktwirtschaft gehört. Mehr Kapitalismus wagen – das müsste das Credo sein.

Doch das Trauma der Dotcom-Blase nach der Jahrtausendwende sitzt so tief in Deutschland, dass jegliche angeblichen Übertreibungen grundsätzlich verteufelt werden. Dabei haben solche Übertreibungen neben allen Risiken, die mit ihnen einhergehen, auch etwas Wunderbares.

Erst wenn Geld im Überfluss da ist, wagen die Ersten ganz große Wetten. Wer sein Geld zusammenhalten muss, geht keine riskanten Investitionen ein. Man muss es sich vor Augen führen. Während dieser Text geschrieben wird, bauen Gründer in München Raketen. In Berlin entwickeln junge Unternehmer ferngesteuerte Taxen. Und in Heidelberg forscht ein Team an der nächsten Stufe der Künstlichen Intelligenz. Das wäre ohne Hype, Fantasie und Blasenbildung kaum denkbar gewesen.

Aber auch das Luftablassen hat etwas Gutes. Jetzt wird bilanziert, wie viel Substanz wirklich in den Firmen steckt. Einhörner sind keine Mastschweine. Millionen allein reichen meist nicht, um mit einem neuen Geschäftsmodell den Markt zu erobern. Manche Ideen muss man also doch abschreiben. In andere investieren wie nie zuvor.

Aus der Perspektive der betroffenen Firmen gibt es wahrlich nichts zu verherrlichen. Für sie ist das Ende der Blase oft brutal. Wenn die Bewertung runter- und der Geldhahn zugeht, werden Jobs gestrichen. Mitarbeiter mit Kapitalbeteiligung verlieren ihr Geld.

Solange gefeilscht und verhandelt wird, herrscht Unsicherheit auch bei denen, die am Ende weitermachen können.

Man kann hoffen, dass sich der Schaden in Grenzen hält

Klar ist aber auch: Das gehört zum Geschäft. Ein Wagniskapitalinvestor sieht zwar in jeder seiner Firmen Potenzial für einen Megadeal. Aber im Grunde rechnet er damit nicht. Es reicht, wenn er in ein oder zwei Fällen richtigliegt.

Das heißt zwar nicht, dass 18 von 20 Firmen scheitern. Sie werden nur dem Investor irgendwann egal. Auch das dürften viele junge Gründerinnen und Gründer mit ihren Teams in den nächsten Monaten schmerzhaft erleben.

Man kann aber hoffen, dass sich der Schaden in Grenzen hält. Wenn die Preise sinken, wird sich der ein oder andere Konzern bald ein Start-up als neue IT-Abteilung leisten. In manchen Segmenten werden aus sieben Firmen vielleicht zwei. Die Kuriere der Express-Lieferdienste etwa werden künftig in einheitlicherer Montur lostouren. Das ist nur doof für diejenigen, die auf die falsche Farbe gesetzt haben.

Als vor mehr als 20 Jahren die Dotcom-Blase platzte, war das ein Kollateralschaden für die hiesige Start-up-Landschaft. Die Investmentlust ist komplett verpufft. Zum Glück stehen die Chancen gut, dass dieses Mal viel Optimismus übrig bleibt. Denn viele Gründer und Investoren, die den neuen Boom erst geschaffen haben, haben sich ihre Gewinne längst gesichert. Sie haben schon Lust auf die nächste Runde. Und wer diesmal zu spät gekommen ist, macht dann besser von Anfang an mit.

