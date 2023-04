Kommentar Ein Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel verfehlt das Ziel

Der Bundesernährungsminister will Reklame für Süßigkeiten und Co. einschränken. Die Idee ist gut gemeint, macht aber mehr kaputt, als sie hilft.

Minister Cem Özdemir will Werbung für ungesunde Lebensmittel einschränken. (Foto: IMAGO/MiS) Süßigkeiten von Ferrero

Zwei Dinge sind unstrittig: Süßigkeiten sind die am meisten beworbenen Lebensmittel in Deutschland. Und jedes sechste Kind hierzulande ist übergewichtig. Doch schon in der Frage, ob das eine ursächlich für das andere ist, gehen die Meinungen weit auseinander.

Bundesernährungsminister Cem Özdemir hat dazu eine klare Haltung: Der Grünen-Politiker plant, Kinder vor Fettleibigkeit zu schützen, indem er an sie gerichtete Werbung für ungesunde Lebensmittel aus TV, Radio, Internet und Zeitungen verbannen will. Sein Ansinnen ist begrüßenswert. Doch sein Vorgehen macht mehr kaputt, als es hilft.

>> Lesen Sie hier: Werbeverbot für Naturjoghurts, Müslis und den Schoko-Osterhasen – Özdemirs Pläne stoßen auf Kritik