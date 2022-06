Kommentar Eine längst überfällige Reise: Scholz muss endlich liefern

Scholz sollte aber wenigstens in Kiew als Kriegsziel erklären, dass die Ukraine militärisch so stark sein muss, dass Russland nicht noch weiter vorrücken kann.

Olaf Scholz hat sich dazu durchgerungen. Endlich möchte man sagen. Die Reise des Bundeskanzlers nach Kiew war überfällig. Erst war es der Ärger des Kanzlers über die Ausladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier durch den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski, die einem Besuch im Wege stand. Dann war es Scholz’ ausgeprägte Abneigung gegen Symbolpolitik. Er wolle Selenski nicht für ein „kurzes Rein und Raus mit einem Fototermin“ treffen, verkündete er, sondern erst, wenn es „ganz konkrete Dinge“ zu besprechen gebe.

Jetzt muss Scholz gemeinsam mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem italienischen Regierungschef Mario Draghi beweisen, dass er etwas Handfestes in das von Russland geschundene Land mitgebracht hat. Da wäre zum einen der Wunsch der Ukraine, EU-Mitglied zu werden. Gleich, ob man die Beitrittskandidatur des Landes für richtig oder überstürzt hält.

Wenn die Regierungschefs der drei wichtigsten Länder der Europäischen Union hier alles im Ungefähren lassen, kann man den Besuch jetzt schon als gescheitert ansehen. Russlands Präsident Wladimir Putin würde sich ins Fäustchen lachen, wenn die EU den ukrainischen Präsidenten so im Regen stehen lassen würde. Es wäre eine vertane Chance für eine große politische Geste. Eine symbolische Erklärung, dass sich die Freiheit nicht einem Aggressor beugt.

Genauso wichtig für die Ukraine wäre es, wenn vor allem Scholz feste Termine für die Lieferung schwerer Waffen nennen würde. Selenski hat vor dem Besuch nochmals den Druck auf Deutschland erheblich erhöht, als er sagte, Berlin müsse sich zwischen Kiew und Moskau entscheiden.

Zudem widersprach er dem Mantra aus Berlin, dass die Bundesregierung liefere, was sie seit Monaten verspreche. Die Kritik an Scholz fiel so hart aus, dass sogar der Bundespräsident den Bundeskanzler gegen den Vorwurf verteidigen musste, er positioniere sich nicht eindeutig.

Über den Zeitpunkt der Reise des Kanzlers nach Kiew wurde lange Zeit spekuliert. (Foto: Reuters) Italiens Regierungschef Mario Draghi, Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (v.l.) im Nachtzug

Der Bundeskanzler kann sich nicht zu dem Satz durchringen: „Die Ukraine muss gewinnen.“ Warum, bleibt sein Geheimnis. Scholz sollte aber wenigstens in Kiew als Kriegsziel erklären, dass die Ukraine militärisch so stark sein muss, dass Russland nicht noch weiter vorrücken kann. Dafür braucht es vor allem Artillerie.

Mit jedem Tag des Kriegs wird die Ukraine schwächer und Russland stärker. Die russischen Aggressoren spielen ihre überlegene Feuerkraft aus, die ukrainische Armee ist am Ende ihrer Kräfte. Gar nicht auszudenken, wenn der Krieg noch Monate dauert. Scholz, Macron und Draghi haben es also selbst in der Hand, ob ihre Reise als Erfolg oder als Versagen in die Geschichte eingeht.

