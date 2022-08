Kommentar Eine neue China-Politik des Wirtschaftsministeriums ist notwendig und überfällig

Die staatlichen Garantien für Investition in China sollen eingedämmt werden. Dieser harte Eingriff ist alternativlos, denn die deutsche Wirtschaft muss entwöhnt werden.

Der Konzern nutzt bei seinen Investitionen in dem Land staatliche Garantien. (Foto: Bloomberg) Volkswagen-Fabrik in China

Die Beamten im Bundeswirtschaftsministerium wollen den Chinakurs der Regierung drastisch verschärfen: Ihren Vorstellungen nach sollen die staatlichen Garantien für Investitionen deutscher Unternehmen in dem Land eingedämmt werden. Es wäre ein weitreichender, aber ebenso notwendiger Schritt.

Das Beispiel Russland hat gezeigt, was passiert, wenn die deutsche Wirtschaft sozusagen alle Eier in ein Nest legt. Wird das Nest geplündert, sind alle Eier auf einmal weg. So hat es sich bei der Abhängigkeit vom russischen Erdgas gezeigt: Wird Nord Stream 1 abgeklemmt, stürzt Deutschland in die Versorgungskrise. Jetzt muss der frühere Kurs hart korrigiert werden.

Mit Blick auf die wirtschaftliche Dimension ist Russland allerdings nur ein Nebenschauplatz. Bei einer Abkopplung von China, die durch die jüngste Verschärfung des Taiwankonflikts zunehmend denkbarer scheint, wäre der volkswirtschaftliche Schaden weit höher.

