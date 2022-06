Kommentar Eine Übergewinnsteuer ist eine ganz schlechte Idee

Für die Ampel beginnt gerade eine neue Phase der Zusammenarbeit. Nachdem zuerst der Zauber des Anfangs verflogen ist und dann die Kriegswirren die drei Koalitionspartner zusammengeschweißt haben, werden mit fortdauernder Kriegsdauer die schon zu Regierungsbildung angelegten inneren Konflikte offen sichtbar. Der Verteilungskampf in der Ampel ist offen entbrannt.

War für die Große Koalition Geld der Koalitionskitt, ist der Kitt für die Ampel der gemeinsame Wunsch aller drei Regierungspartner, die Union auf der Oppositionsbank zu sehen. Weil aber am Ende doch alles aufs liebe Geld zurückgeht, wird dieses bereits erreichte Ziel auf Dauer für erfolgreiches Regieren nicht reichen.

Die Ampelpartner müssen jetzt beweisen, dass sie mehr eint als der bloße Wille zur Macht. Doch daran besteht nach den vergangenen Tagen erheblicher Zweifel.

Von der Achse Scholz/Lindner ist mittlerweile wenig zu sehen, stattdessen drückt Rot-Grün die FDP zusehends an die Wand. Seit sich die bisher überschaubare Regierungsarbeit der SPD in sinkenden Umfragen und Wahlniederlagen niederschlägt, preschen die Sozialdemokraten in alter Flatterhaftigkeit fast täglich mit neuen Vorschlägen voran.

Erst will Sozialminister Heil das Klimageld als eines der wenigen klimapolitischen Instrumente für sozialpolitische Zwecke zweckentfremden. Dann stimmt SPD-Chef Lars Klingbeil im Duett mit den Grünen die Melodie einer Übergewinnsteuer für Unternehmen an. Wohl wissend, dass dieser Vorschlag für die FDP eine Zumutung darstellt.

Auch wenn Autofahrer an der Zapfsäule mittelprächtige Wutanfälle erleiden, wenn sie daran denken, dass jeder für sie schmerzhafte Extra-Euro bei BP, Shell und Co. die Kassen klingeln lässt – der Vorschlag hat zu viele Tücken, als dass er umgesetzt werden sollte.

Die Abgrenzungsschwierigkeiten sind viel zu groß, eine Sondersteuer droht zu steuerlicher Ungleichbehandlung und sogar Willkür zu führen. Auch die negative Signalwirkung für den Standort ist nicht zu unterschätzen: Schon jetzt sind die Unternehmensteuern in Deutschland mit die höchsten weltweit.

Konsistent ist der Vorschlag überdies auch nicht: Wer Krisengewinner zur Kasse bitten will, müsste nach Corona auch die Gruppen schröpfen, die am besten durch die Pandemie gekommen sind, etwa Rentner und Beamte.

Einen wahren Kern hat die Steuer aber doch: Statt immer neue Finanzvehikel zu kreieren, wären Steuererhöhungen der ehrlichere Weg, um die Kosten von Klimawandel und Zeitenwende zu stemmen. Aber dann in der Breite.

