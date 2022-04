Kommentar Eine weitere Finanzierung von Putins Krieg wird mit jedem Tag fragwürdiger

Blick auf das neue Gaskraftwerk für den Chemiepark in Leuna.

Die Bilder der Gräueltaten von Butscha werden eine Kraft freisetzen, der sich auch die Bundesregierung kaum entziehen kann. Das Massaker weckt Erinnerungen an die Morde von Srebrenica 1995. Und wenn schon aus einem Dorf solche erschütternden Bilder kommen, ist es nicht unwahrscheinlich, dass aus anderen Städten ebenso erschütternde kommen werden.

Der Ukrainekrieg erreicht damit eine neue Eskalationsstufe, auf die der Westen eine schnelle und entschlossene Antwort finden muss. Nun sollen weitere Sanktionen folgen: Dieses Mal trifft es Putin-Vertraute. Um technische Güter soll es gehen und um den Finanzmarkt.

Man darf sich verwundert die Augen reiben und fragen: Warum sind diese Sanktionen nicht längst verhängt worden? Ein paar neue Sanktionen für Putin-Freunde werden jetzt in der neuen Lage jedenfalls nicht reichen, um dem Kremlchef die Stirn zu bieten und klarzumachen, dass er eine rote Linie überschritten hat.

Für den Westen – und vor allem für Deutschland – gibt es jetzt keine Komfortzone mehr. Je mehr Kriegsgräuel bekannt werden, desto härter wird die Gangart gegenüber dem Kreml sein müssen.

Die EU kann das Morden von Zivilisten auf europäischem Boden nicht hinnehmen. Das ist sie den Menschen in der Ukraine schuldig, die der Westen von einer Nato-Mitgliedschaft hat träumen lassen. Und das ist die EU ihren eigenen Bürgern schuldig.

Internationaler Druck auf Deutschland

Der Westen muss nun beweisen, dass seine beschworene Einigkeit nicht brüchig wird, je schwieriger die Entscheidungen werden. Als Erstes muss die Nato daher mehr Waffen an die Ukraine liefern. Deutschland darf da nicht länger bremsen. Gleichwohl muss dabei die Gratwanderung gelingen, mehr Waffen zu liefern, ohne selbst direkte Kriegspartei zu werden.

Und vor allem: Es drängt ein Energie-Embargo mit Wucht auf die Agenda. Deutschland sperrt sich bislang gegen einen Importstopp von Gas, Kohle und Öl aus Russland. Doch diese Haltung ist angesichts der Bilder aus Butscha immer schwerer durch zu halten.

Zu groß ist der internationale Druck, zu groß das Drängen der europäischen Partner, die anders als Deutschland nicht so naiv waren, es den Russen zu erlauben, sich in die kritische Energie-Infrastruktur des eigenen Landes einzukaufen oder sich zum Quasi-Monopolisten bei der Energieversorgung aufzuschwingen. Die zu Recht darauf verweisen, dass sich Deutschland in diese Abhängigkeit trotz Warnungen ganz allein manövriert hat. Und den Preis dafür jetzt nicht andere zahlen dürfen.

Die Bundesregierung wird sich daher in der Embargo-Frage bewegen müssen, wenn sie keinen Gesichtsverlust erleiden will und ihre Formel von der „Zeitenwende“ nicht bloß eine leere Floskel sein soll. Seit Beginn des Krieges hat die EU Russland 20 Milliarden Euro für Energieimporte überwiesen.

Eine weitere Finanzierung von Putins Krieg wird mit jedem Tag, den der Konflikt andauert, fragwürdiger. Und anders als die SPD suggeriert, kann Putin mit dem Geld sehr wohl etwas anfangen.

Absturz der deutschen Wirtschaft als große Gefahr

Die Frage ist daher nicht mehr ob, sondern wann und in welcher Form ein Energieembargo kommt. In einem ersten Schritt könnte die EU zumindest ein Embargo auf Kohle verhängen, in einem zweiten auf Öl, über ein Importstopp von Gas muss gesprochen werden.

Doch diesen Schritt sollte die Bundesregierung weiterhin nur gehen, wenn sie Putin damit wirklich schwächt und den Krieg und Massaker wie in Butscha beenden kann. Ist dies nicht der Fall, wäre der Absturz der deutschen Wirtschaft ein zu hoher Preis.

Denn niemand sollte sich täuschen: Ein Embargo hätte weitreichendere Folgen für die heimische Wirtschaft als sich viele vorstellen können. Dass viele Wissenschaftler ein Embargo für verkraftbar halten, hat die Bundesregierung stark unter Druck gesetzt.

Auch wenn einige Ökonomen die Jacke des Wissenschaftlers gegen die des Teilzeit-Aktivisten eingetauscht haben, darf ein Bundeskanzler unliebsame Studien nicht so niedermachen, wie Olaf Scholz es getan hat.

Bundesregierung vor einer Pest- oder Cholera-Wahl

Aber in der Sache hat der Kanzler Recht: die Prognosen sind höchst unsicher. Niemand überblickt genau die Kaskadeneffekte in der Wirtschaft bei einem Embargo. Entsprechend riskant wäre es, aus den Studien eine so weitreichende politische Entscheidung abzuleiten.

Ebenso zieht der Verweis auf die Coronakrise, die das Land doch auch gut gemeistert habe, nicht. Jetzt geht es nicht nur um eine temporäre Schließung des Dienstleistungssektors, sondern um die Industrie, um das Herzstück der deutschen Volkswirtschaft, die irreparablen Schaden erleiden könnte. Anders als in der Coronakrise ist kein Rettungsschirm groß genug, um die ganze Industrie aufzufangen.

Die Bundesregierung steht deshalb vor einer Pest-oder-Cholera-Wahl: Zögert sie ein Embargo hinaus, steht sie in Europa ziemlich allein da und muss sich weiter vorwerfen lassen, Putins Krieg zu finanzieren. Verhängt sie ein Embargo, setzt sie die Zukunft großer Teile der heimischen Industrie aufs Spiel.

Politische Fehler der Vergangenheit rächen sich eben doch. Diese Lektion lernt Deutschland gerade bitterlich.

