Kommentar Elon Musk mischt den globalen Mobilfunkmarkt auf

San Franciso Funklöcher sind seit Jahren ein Streitthema im Mobilfunk – und ein Ärgernis für alle Nutzer. Netzbetreiber zieren sich, die Kosten für das Schließen der Löcher aufzubringen. Es gab schon etliche Initiativen, die Probleme zu lösen. Bislang sind alle gescheitert.

Jetzt hat Elon Musk mit seinem Starlink-Satelliten-Internet eine einfache und geniale Lösung. Dank verstärkter Antennen soll das Netz aus dem Weltraum bald so stark sein, dass es mit jedem normalen Mobiltelefon nutzbar ist.

Damit wird eine Lösung plötzlich realistisch. Die neue Technik soll zunächst gemeinsam mit der Telekom-Tochter T-Mobile in den USA ausgerollt werden. Aber Musk sucht bereits nach Partnerschaften überall auf der Welt.

Dabei geht es um mehr, als nur lästige Funklöcher loszuwerden. Regionen ohne Mobilfunkempfang sind ein Sicherheitsrisiko. Menschen in Not können nicht um Hilfe rufen.

In Deutschland gibt es nur wenige dieser völlig entlegenen Regionen. In größeren Teilen Afrikas und Asiens könnte das Starlink-Netz erstmals überhaupt ein verlässliches Mobilfunknetz möglich machen.

Eine Milliardenindustrie blamiert sich vor Musk

Musk führt mit seinem Ansatz die globale Mobilfunkbranche vor. Seit Jahrzehnten erwirtschaftet die Branche Milliardenumsätze. Ihr ist es aber kaum gelungen, nachhaltige Innovationen hervorzubringen, die über das stationäre Mobilfunknetz hinausgehen. Ja, mit neuen Netzgenerationen wie 3G, 4G oder jetzt 5G wurde das Netz immer schneller und leistungsfähiger. Revolutionäre Ansätze wurden jedoch nicht umgesetzt.

In der Branche gab es allenfalls halbherzige Versuche, sich an Konzepten anderer Firmen zu beteiligen. Das gilt beispielsweise für die Kooperation von Telefónica und Vodafone mit dem Google-Loon Projekt, um mit Helium-Ballons Internet in entlegene Regionen zu bringen.

Trotz der gewaltigen Umsätze, die die Mobilfunkbranche generiert, fehlt es an wirklicher Innovationskraft. Nicht umsonst werden die Netzbetreiber von Digitalfirmen als „Dumb-Pipe“, also als dumme Rohre verlacht, weil sie mit wenigen Ausnahmen nicht Teil der großen Wertschöpfung von Internetdiensten waren.

Bislang galt das vor allem für die vielen Anwendungen im Netz, mit denen Firmen wie Google, Amazon oder Microsoft reich wurden, ohne dass Netzbetreiber großartig profitierten. Jetzt scheinen Unternehmen wie Startlink und künftig möglicherweise auch Kuiper von Amazon den Netzbetreibern vorzumachen, wie sich moderne und innovative Netze aufbauen und betreiben lassen.

Netzbetreiber auf der Welt sollten dringend die Partnerschaft zu Starlink suchen – und künftig eigene Innovationen forcieren, die über das reine Modernisieren ihrer Netze hinausgehen.

