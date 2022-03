Kommentar Energie-Nationalismus ist ein falscher Vorwurf

Viele Länder monieren Deutschlands angebliche Alleingänge. Aber ganz Europa profitiert von Habecks Operation Gas-Beschaffung.

Der Wirtschaftsminister öffnet Türen für Gaseinkäufer aus Deutschland. (Foto: dpa) Robert Habeck (r.), Botschafter Claudius Fischbach (M.) mit dem katarischen Wirtschaftsminister

Die EU-Kommission und einige EU-Staaten nehmen Anstoß daran, dass Deutschland durch die Welt zieht und um Erdgas buhlt. Es handele sich dabei um „Energie-Nationalismus“, der dem Rest der EU die verbliebenen Bezugsquellen versperre und zudem die Preise treibe.

Ist das wirklich so? Nimmt Deutschland mit seiner Marktmacht und Finanzkraft den anderen Europäern das Gas weg?

Manche ziehen Parallelen zur Coronapandemie, als EU-Staaten ihre Vorräte an Masken und medizinischem Material horteten und sich gegenseitig bei potenziellen Lieferanten in China ausbooteten. Doch der Vergleich hinkt.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat in Katar für Gaslieferungen nach Deutschland geworben. Zuvor hat er das in Norwegen und in den USA getan. Aber er hat keinen einzigen Kubikmeter Gas selbst eingekauft, und er hat auch nicht die Absicht, das zu tun.

