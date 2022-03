Kommentar Energie-Preisschock: Smarte Technik kann helfen

Die Abhängigkeit von russischen Gas-, Öl- und Kohleimporten zu senken – das ist jetzt oberste energiepolitische Priorität der Bundesregierung. Einfuhren von verflüssigtem Erdgas aus anderen Teilen der Welt etwa dienen dazu. Günstiger wird die Energie dadurch nicht. Und schon jetzt bedrohen die stark gestiegenen Energiepreise Unternehmen, belasten Bürger und heizen eine teils irrsinnig geführte Debatte um staatliche Eingriffe in den Markt an.

Worüber es sich allerdings mehr lohnt zu debattieren, ist die Frage, wie der Energieverbrauch mithilfe intelligenter Technologien verringert werden kann. Denn klar ist: Jeder Prozentpunkt an eingesparter Energie hilft Unternehmen langfristig. Jeder Prozentpunkt ist ein Beitrag zum Abbau der Abhängigkeiten von anderen Staaten.

Zwar ist in den vergangenen Jahrzehnten die Energieproduktivität in Deutschland deutlich gestiegen. Doch der absolute Endenergieverbrauch insgesamt ist seit 1990 laut Umweltbundesamt kaum gesunken.

Die Technologie kann auf zwei Seiten helfen: Zum einen kann Software, teils unterstützt von Machine-Learning oder Künstlicher Intelligenz, Ineffizienzen in Prozessketten erkennen. Damit ist auch, aber ausdrücklich nicht nur Energiemanagement-Software gemeint. Zunehmend beliebt ist Process-Mining. Umfragen zufolge arbeiten bereits rund 60 Prozent der Unternehmen mit der Technologie. Das ist viel im Vergleich zu anderen Ländern, aber da ist auch noch reichlich Luft nach oben.

Zum anderen gibt es auch zahlreiche andere Ansätze: Start-ups und Anbieter, die mit Künstlicher Intelligenz den Energieverbrauch von Gebäuden reduzieren oder mit günstigen Sensoren Lieferketten transparenter und effizienter aufstellen

Die Produktionsmaschinen erst anschalten, wenn sie gebraucht werden. Die additive Fertigung, 3D-Druck, weiterentwickeln und damit Lieferketten ganz ersetzen können. Die langwierige und teure Produkttests digitalisieren. Die virtuelles Arbeiten ermöglichen. Bei diesen Technologien stehen bisher oftmals nicht mögliche Energieeinsparungen im Fokus – sollten sie aber zunehmend angesichts der Knappheit und der Preise.

Es ist ein natürlicher Reflex von Unternehmen, in Krisenzeiten das Geld zusammenzuhalten. Nicht zu investieren. Keine Grundsatzdiskussionen über Prozesse zu führen. Aber das ist in dieser Krise zu kurz gedacht. Es geht nicht nur um den Energiepreisschock infolge des Krieges, es geht auch langfristig um den Kampf gegen den Klimawandel. Gerade weil es oft so lange dauert, Prozesse zu hinterfragen, ist es so wichtig, jetzt damit anzufangen.

