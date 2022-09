Kommentar Entlastung für Rentenempfänger: Kniefall vor der Methusalem-Republik

Die Ampel holt die Energiepreispauschale für Rentnerinnen und Rentner nach. Sie verschärft damit die demografische Unwucht in der Regierungspolitik.

Rentnerinnen und Rentner sollen eine Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro erhalten. (Foto: imago/Schöning) Aufbesserung der Altersbezüge

Nun also doch: In ihrem neuen Entlastungspaket berücksichtigt die Ampelkoalition auch die mehr als 20 Millionen Rentenempfänger in Deutschland, die in den ersten beiden Paketen nicht bedacht wurden. 300 Euro Energiepreispauschale gibt es nun. Rund sechs Milliarden Euro wird das kosten, knapp ein Zehntel des 65-Milliarden-Euro-Pakets ist also für die Seniorinnen und Senioren reserviert. Dabei konnten sich die gerade erst über die höchste Rentenerhöhung seit Jahrzehnten freuen.

Die demografische Unwucht der Regierungspolitik wird so nicht korrigiert, sondern noch verschärft. Hatte nicht die Koalition den Nachholfaktor vorzeitig wieder eingesetzt, um zu verhindern, dass die Renten stärker steigen als die Löhne und die Beitragszahler über Gebühr belastet werden? Dieser dämpfende Effekt wird nun teilweise konterkariert, Arbeitnehmer können gewissermaßen einen Teil ihrer Energiepreispauschale direkt an die Ruheständler weiterleiten.

