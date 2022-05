Kommentar „Epochenbruch“ – Die Gewerkschaften müssen ihre Rolle neu definieren

Die aktuelle Krise wird Verteilungskonflikte schüren. Umso wichtiger ist, dass Gewerkschaften eine konstruktive und moderierende Rolle spielen.

Gewerkschaftliche Werte wie Solidarität, Gerechtigkeit oder Internationalismus stehen unter Druck. (Foto: dpa) DGB-Chef Reiner Hoffmann, designierte Nachfolgerin Yasmin Fahimi

Berlin Wenn man auf die Amtszeit von Reiner Hoffmann an der DGB-Spitze zurückblickt, dann muss man sagen, dass es acht gute Jahre für die Gewerkschaften waren. Auch wenn sie selbst weiter an Bindekraft eingebüßt haben, so fanden sie doch in der Großen Koalition und mehr noch beim Ampelbündnis einen Resonanzboden für ihre Kernanliegen.

Vieles von dem, was beim letzten DGB-Kongress beschlossen wurde, ist bereits politische Realität oder in Planung: ein stabiles Rentenniveau, mehr Geld für Investitionen, eine Modernisierung des Sozialstaats oder eine Reform der Mitbestimmung, um nur einiges zu nennen. Auch Krisen wie die Euro-Krise oder zuletzt die Pandemie sind am Arbeitsmarkt ohne große Verwerfungen vorübergegangen.