Kommentar Erdogans Verhandlungen sind zum Scheitern verurteilt

Der türkische Präsident Erdogan will im Ukraine-Krieg Vermittler sein. Dieser Rolle wird er allerdings nicht gerecht, weil er nicht neutral ist.

Der türkische Präsident benutzt derzeit sein Veto, um den Nato-Beitritt von Schweden und Finnland zu verhindern. (Foto: AP) Recep Tayyip Erdogan

Hoffnungen gab es, dass die Türkei zu einem Ende der russischen Getreideblockade in der Ukraine beitragen könnte. Doch erste Verhandlungen endeten ergebnislos. Das liegt vor allem daran, dass es dem türkischen Präsidenten immer schwerer fällt, die Rolle des neutralen Maklers einzunehmen.

Auf den ersten Blick ergab ein solcher Versuch durchaus Sinn. Das Land grenzt im Schwarzen Meer an beide Staaten. Touristen aus beiden Ländern machen an der türkischen Riviera Urlaub. Türkische Firmen verkaufen Rüstungsgüter an die Ukraine oder bauen Hochhäuser in Moskau. Doch je länger der Krieg dauert, umso schwieriger wird es, diesen diplomatischen Balanceakt zu vollführen.

Das liegt vor allem auch an der türkischen Außenpolitik selbst. Beispiel Nato: Die Türkei blockiert den Beitritt Schwedens und Finnlands zu dem Verteidigungsbündnis, weil die beiden Staaten Terrorgruppen wie der PKK mutmaßlich zu viel Freiheit gewähren. Der türkische Staat kennt bei der PKK kein Pardon, Ukrainekrieg hin oder her. Doch im konkreten Fall nützt die Blockade vor allem Putin. Der Kremlchef muss ein Aufrüsten an der finnischen Grenze zu Russland vorerst nicht fürchten – und kann sich weiter auf die Ukraine konzentrieren. Auch bei den Getreideblockaden treibt die türkische Diplomatie ein hausgemachtes Kalkül. Die Wirtschaft des Landes ist überhitzt, die Inflation hat Rekordhöhen erreicht. Jede Chance, Grundnahrungsmittel günstiger einzukaufen, wird wahrgenommen. Deshalb sollen türkische Firmen sogar ukrainisches Getreide aufgekauft haben, welches zuvor russische Soldaten gestohlen hatten.

Je länger der Krieg andauert, desto schwieriger wird es für die Regierung in Ankara, ihren Kurs aufrechtzuerhalten. Der türkische Präsident Erdogan sollte sich endgültig entscheiden, auf wessen Seite er stehen will: auf der des Aggressors oder des Verteidigers.