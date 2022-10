Krypto-Fans jubeln: Der Bitcoin bewegt sich aktuell parallel zu Gold. Die Nachricht ist aber nicht so gut, wie sie sich anhört.

Die Kryptowährung bewegt sich seit Monaten rund um die Marke von 20.000 Dollar. (Foto: Reuters) Bitcoin-Darstellung

Krypto-Befürworter bekommen gerade wieder Oberwasser. Nicht etwa weil die wichtigste Digitalwährung Bitcoin steigen würde – die bewegt sich nach ihrem Absturz von fast 69.000 Dollar auf 20.000 Dollar seit vier Monaten im Prinzip seitwärts. Hoffnung macht ihnen vielmehr, dass sich der Bitcoin-Kurs tendenziell parallel zu Gold bewegt.

Gestärkt wird damit ein bekanntes Argument: Der Bitcoin soll für Anleger ein sicherer Hafen am Finanzmarkt sein, der ihnen in stürmischen Zeiten Schutz bietet. Gold gilt hier als klassisches Beispiel, weil es seinen inneren Wert auch dann behält, wenn das allgemeine Preisniveau steigt.

Vor diesem Hintergrund hört es sich super an, wenn sich beide Anlageklassen tendenziell in dieselbe Richtung entwickeln. Ist es aber nicht. Die Korrelation zwischen Gold und Bitcoin steigt, weil sich beide in den vergangenen Monaten schwach entwickelt haben.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen