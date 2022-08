 Kommentar: Es gibt bessere Lösungen als eine 42-Stunden Woche

Unternehmen haben mit wenig Personal zu kämpfen, obwohl das Potenzial an Vollzeitkräften beachtlich ist. An zwei Stellenschrauben ließe sich schnell und effektiv drehen.

Volle Tische, aber wenig Personal: Mit dem Fachkräftemangel haben viele Unternehmen in Deutschland zu kämpfen. Doch es gibt Möglichkeiten das Problem zu überwinden. (Foto: dpa) Kellner in einem Restaurant

Flughäfen, Schwimmbäder, Restaurants: Dass der Mangel an Arbeitskräften in Deutschland zum volkswirtschaftlichen Großrisiko geworden ist, lässt sich derzeit – mit etwas Frusttoleranz – in der Ferienzeit besonders gut beobachten. Und das ist nur der auffälligste Teil.

Die Lage ist auch in Zahlen greifbar: So muss sich laut Ifo-Institut aktuell jede zweite Firma einschränken, weil ihr die Leute fehlen. Ein neuer Höchststand und bestimmt nicht der letzte dieser Art.

Doch was sind Lösungen? Mehr arbeiten, logisch. Vor einigen Wochen forderte Arbeitgeberpräsident Siegfried Russwurm deshalb eine 42-Stunden-Woche.

Kürzlich legte dann sein Kollege, Gesamtmetallchef Stefan Wolf, nach. Er sprach sich für die Rente mit 70 aus.

Nun ist es leicht, solche Vorschläge als unrealistisch abzutun. Und zumindest scheinen die Forderungen aus der Industrie vor allem die Belastungsgrenze der Beschäftigten zu ignorieren, die bei vielen schon heute bis zum Limit ausgereizt ist.