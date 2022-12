Kommentar Es ist an der Zeit, die Notbremse beim Klimaschutz zu ziehen

Flutopfer in Pakistan

Wenn in Deutschland dieser Tage über die Erderwärmung diskutiert wird, dann geht es dabei gern um eher weiche Auswirkungen der Klimakrise – etwa darum, dass das milder werdende Wetter hierzulande mittlerweile dazu führt, dass immer mehr Menschen die „weiße Weihnacht“ bloß noch aus Erinnerungen kennen. Unabhängig davon, ob dieser Befund tatsächlich stimmt, ist jedoch klar, dass solche Betrachtungen das Problem auf gefährliche Weise verharmlosen.

Denn die Erderwärmung beraubt uns hierzulande vielleicht liebgewonnener Traditionen. In anderen Weltregionen kostet sie Menschenleben, und das nicht in ferner Zukunft, sondern heute.

Katastrophen wie die Überschwemmung Pakistans, bei der im Sommer zeitweise ein Drittel des Landes unter Wasser stand und rund 1700 Menschen starben, oder die Extremhitze in Indien, bei der zeitweise Temperaturen jenseits von 50 Grad gemessen wurden, zeugen davon, dass sich die Erde zusehends verändert.

Das ist kein Wunder angesichts der CO2-Emissionen, die seit der Industrialisierung praktisch kontinuierlich ansteigen, mit einem einzigen historischen Rücksetzer im Jahr 2020. Der allerdings kam vor allem durch die Coronapandemie zustande – und nicht etwa dadurch, dass die Menschheit irgendwelche Fortschritte beim Klimaschutz gemacht hätte.

Nach einem erneuten Anstieg im Jahr 2021 dürften die globalen Emissionen auch 2022 wieder ansteigen, und zwar auf ein nie da gewesenes Niveau. Bei dieser Misserfolgsbilanz ist es kaum verwunderlich, dass Aktivistengruppen wie die „Letzte Generation“ oder „Fridays for Future“ ihre Forderungen alarmistisch und immer dringlicher formulieren.

Denn Alarmismus ist an dieser Stelle völlig berechtigt: Machen wir weiter wie bisher, werden wir das CO2-Budget, das uns für eine Erwärmung unterhalb von 1,5 Grad noch verbleibt, in sechseinhalb Jahren aufgebraucht haben. Überschwemmungen wie in Pakistan werden dann keine seltenen Katastrophen mehr sein, sondern schlicht meteorologische Realitäten.

Kampf gegen die Klimakrise: Ohne Verzicht wird es nicht gehen

Expertinnen und Experten der Vereinten Nationen fürchten gar, die 1,5-Grad-Marke könnte bereits 2026 erstmals erreicht werden. Allein der zu erwartende CO2-Ausstoß aller bereits bestehenden und 2022 infolge der Energiekrise neu geplanten Kohlekraftwerke dürfte über deren ökonomische Lebenszeit ausreichen, um das bis 1,5 Grad verbleibende CO2-Budget aufzuzehren. Andere, ebenfalls sehr große CO2-Quellen, wie etwa Gaskraftwerke, Landwirtschaft, Industrie oder Verkehr und Gebäude, sind dabei noch gar nicht berücksichtigt.

In den allermeisten Fällen gibt es zwar Technologien, um das Klimaproblem zu lösen. Doch ihre Implementierung ist langwierig, kompliziert und meistens auch sehr teuer.

Weil uns dafür jedoch nicht etwa bis 2050 bleibt, sondern bloß noch wenige Jahre, droht die Menschheit den Kampf gegen den Klimawandel zu verlieren. Wer in dieser Situation zu mehr Optimismus oder gar zum alleinigen Glauben an den technologischen Fortschritt mahnt, ist im besten Fall naiv, im schlechtesten ignorant.

CO2-Reduktion muss radikal beschleunigt werden

Denn um die Erderwärmung tatsächlich noch auf unter 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen, muss die CO2-Reduktion radikal beschleunigt werden, und das am besten gestern. Eine schonende und schrittweise Transformation, wie sie von Politik und Wirtschaft bevorzugt wird, kann das nicht mehr gewährleisten. Daraus ergeben sich harte Konsequenzen.

Vor allem im Westen muss die Politik damit beginnen, die Bevölkerung darauf einzustellen, dass es ohne Verzicht nicht geht – und diesen im Zweifelsfall streng einfordern, statt auf preisgebundene Freiwilligkeit zu setzen, wie das beispielsweise im Rahmen des europäischen CO2-Zertifkatehandels geschieht. Dazu gehört auch, CO2-intensive Importe aus jenen Ländern einzustellen, die es mit dem Klimaschutz nicht so ernst nehmen. Denn auch wenn der Westen nicht mehr Hauptverantwortlicher für die globalen CO2-Emissionen ist, landet der größte Teil aller Güter, die weltweit produziert werden, immer noch hier – und nicht unbedingt dort, wo die Emissionen entstehen.

Für die entwickelten Nationen in Europa, Nordamerika und Ozeanien ergibt sich daraus eine besondere Verantwortung. Denn einerseits haben sie die meiste Zeit ihres Bestehens davon profitiert, ihren wirtschaftlichen Aufstieg weitgehend ungestört von Klimasorgen auf fossilen Energieträgern aufbauen zu können.

Andererseits sind es ausgerechnet die westlichen Industrienationen, die im Falle einer globalen Erwärmung um anderthalb oder gar zwei Grad noch mit den mildesten Folgen rechnen dürfen, etwa mit Fluten, eisfreien Alpen und kälteren Wintern – während die Klimakrise gleichzeitig in ärmeren Regionen wie Südostasien oder Afrika ganze Landstriche dauerhaft unbewohnbar machen könnte.

Vor diesem Hintergrund ist es auch völlig nachvollziehbar, dass viele Länder in diesen Erdteilen mittlerweile Klima-Reparationen von jenen Nationen fordern, die den Großteil des aktuell in der Atmosphäre befindlichen CO2 verursacht haben. Dabei dürfte sich die Höhe des berechtigten Anspruchs vor allem daran bemessen, wie groß die Schäden ausfallen, die die globale Erwärmung in den nächsten Jahren noch verursachen wird.

Es ist deshalb an der Zeit, die Notbremse zu ziehen, ohne Rücksicht auf etwaige Komfort- und Wohlstandsverluste. Bei der Coronapandemie, die nun vorbei ist und tendenziell weniger Menschenleben bedroht als der Klimawandel, hat das schließlich auch funktioniert.

