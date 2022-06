Kommentar Es ist an der Zeit, sich von der EU-Einlagensicherung zu verabschieden

Die EU-Mitgliedstaaten sollten den Dauerstreit über dieses Projekt beenden. Stattdessen sollten sie sich auf Finanzmarktreformen konzentrieren, bei denen eine Einigung realistisch ist.

Deutschland lehnt eine gemeinsame Haftung für Spareinlagen ab. (Foto: dpa) Flaggen vor der EU-Kommission in Brüssel

Der Streit über die Einführung einer europäischen Einlagensicherung (Edis) zieht sich mittlerweile sieben Jahre hin – doch ein Kompromiss ist nach wie vor nicht in Sicht. Bei ihrer Sitzung am Donnerstag sollten sich die Finanzminister der Euro-Staaten deshalb endgültig von dem Projekt verabschieden – und sich stattdessen auf andere Finanzmarktreformen konzentrieren, bei denen es Chancen auf eine zeitnahe Einigung gibt.

Auch die EU-Kommission muss sich eingestehen, dass es bei Edis in Europa schlicht keinen Konsens gibt. Deutschland lehnt eine gemeinsame Haftung für Spareinlagen ab. Unter gewissen Bedingungen ist die Bundesregierung lediglich zu einer Light-Version bereit, in der sich nationale Sicherungssysteme in Notsituationen gegenseitig mit Krediten aushelfen.

Zuvor pocht Deutschland jedoch auf eine Risikoreduzierung im Bankensektor – und stößt damit bei vielen südeuropäischen Staaten auf Widerstand. Die Regierung in Rom weist Forderungen, dass heimische Institute den Anteil italienischer Staatsanleihen in ihren Bilanzen reduzieren, entschieden zurück.