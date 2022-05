Kommentar Es wird endlich Zeit, dass die Mitarbeiter zurück ins Büro kommen

Unternehmen locken ihre Bürobeschäftigten zurück an den Arbeitsplatz. Das ist richtig so. Sonst bleibt Kreatives und Kompliziertes auf der Strecke.

Die Unternehmen wollen ihre Beschäftigten wieder häufiger im Büro sehen. (Foto: Redd 5U / Unsplash) Teammeeting

Nun beginnt sie also: die „neue Normalität“ der Arbeitswelt. Nachdem die Corona-Arbeitsschutzverordnung am Donnerstag ausgelaufen ist, haben viele Firmen ihre Büros wieder für mehr Beschäftigte geöffnet.

Künftig werden Büroangestellte in einer Mischung aus Office und Homeoffice arbeiten. Auch wenn es der eine oder die andere nur ungern hören mag: Das Büro ist auch in Zukunft ein wichtiger Bestandteil der modernen Arbeitswelt.

Es mag sicher bequemer sein, in Alltagsklamotten am Küchentisch zu sitzen und sich das lästige Pendeln zu sparen. Doch Firmen sind nach Monaten des Dauer-Homeoffices gut beraten, ihre Mitarbeiter tageweise in die Zentrale zu beordern.

Das ist nicht nur arbeitsrechtlich und wegen niedrigerer Infektionszahlen möglich, sondern auch dringlich geboten, um den Firmenerfolg zu sichern – und das Wohlbefinden der Beschäftigten hochzuhalten.

Nicht ohne Grund versuchen Unternehmen, ihre Mitarbeiter mit besonderen Aktionen zu locken, wie eine Handelsblatt-Umfrage zeigt: Partys, Gratis-Eis, Grillabend, nichts bleibt unversucht.

Kollegen werden zu Einzelkämpfern