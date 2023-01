 Kommentar: Es wird ungemütlich in den deutsch-chinesischen Beziehungen

Es sind ungewöhnlich harte Worte, mit denen der chinesische Botschafter in Deutschland die Bundesregierung angreift. Sie gehe bei ihrer neuen Chinastrategie ideologisch vor und orientiere sich an den USA, schimpft der Diplomat. Und warnt deutsche Politiker, mit Blick auf Taiwan keine „roten Linien“ zu überschreiten.

Es sind undiplomatische, scharfe, ja befremdliche Aussagen, aber im Kern keine neuen Narrative, die Peking über seinen Vertreter in Berlin verbreiten lässt. Die USA, Australien und andere in Chinas Ungnade gefallene Länder sind verbale Angriffe dieser Art aus Peking längst gewöhnt.

Neu ist, dass sich diese Angriffe nun auch gegen Deutschland richten. Das hat es in dieser Form in den deutsch-chinesischen Beziehungen noch nicht gegeben. Weil Berlin in den Jahren unter Bundeskanzlerin Angela Merkel – abgesehen von ein paar Hinterzimmer-Ermahnungen bei den Menschenrechten – überwiegend freundlich und entgegenkommend gegenüber Peking war, hatte es die chinesische Staatsführung bislang allenfalls in Ausnahmefällen für nötig befunden, ihr mit einer solchen Schärfe entgegenzutreten. Doch die Zeiten haben sich geändert.

Der brutale Angriff Moskaus auf ein europäisches Land hat vielen vor Augen geführt, dass plötzlich Realität werden kann, was lange undenkbar schien. Und weil auch China heute ein anderes Land ist als noch vor ein paar Jahren – außenpolitisch aggressiver, innenpolitisch noch repressiver –, ist es nur konsequent, dass die Bundesregierung ihrerseits entschlossener gegenüber Peking auftritt.

Dabei agiert sie tatsächlich noch vergleichsweise zurückhaltend. Manch einer sieht insbesondere Kanzler Olaf Scholz sogar in alter Merkel-Tradition, wenn es um China geht. So schwärmte er bei seiner Chinareise zwar nicht wie noch zu Merkels Zeiten üblich vom großen Potenzial der Wirtschaftsbeziehungen, sondern kritisierte die chinesische Staatsführung deutlich. Aber er trat die Reise trotz großer Kritik an. Und auch den umstrittenen Hamburger Hafen-Deal setzte Scholz durch.

Vor diesem Hintergrund ist es umso erstaunlicher, dass China gegenüber der Bundesregierung so aggressiv auftritt. Doch einschüchtern lassen sollte die Bundesregierung sich nicht. Im Gegenteil. Deutschland, die deutsche Öffentlichkeit und die Bundesregierung, müssen sich daran gewöhnen, dass der Umgangston rauer wird – und dagegenhalten.

Deutschland muss sich vorbereiten auf eine anstehende schwierigere Zeit im Umgang mit China. Das heißt konkret: Naivität im Umgang mit Peking ablegen, Chinakompetenz aufbauen und klar vor Augen haben, was die deutschen Interessen im Umgang mit der Volksrepublik sind.

