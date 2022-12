Kommentar Europa hat die Führungsrolle bei den Ukraine-Hilfen übernommen − das war höchste Zeit

Der grausame Krieg in der Ukraine ist in erster Linie eine europäische Angelegenheit. Europa muss den russischen Imperialismus fürchten, Europas Sicherheitslage ist gefährdet. Daher ist es nur folgerichtig, dass jetzt erstmals seit Ausbruch des Kriegs im Februar die Zusagen der EU-Länder und -Institutionen die der USA übertroffen haben.

Knapp 52 Milliarden Euro für militärische, finanzielle und humanitäre Hilfe haben die Mitgliedstaaten der EU mittlerweile zugesagt, hat das Institut für Weltwirtschaft in Kiel errechnet. Die USA kommen nur auf 48 Milliarden Euro.

Es ist auch für die Akzeptanz weiterer Hilfen in der US-Bevölkerung und -Politik wichtig, dass Europa hier die Führung übernimmt.

Wichtig ist nun, dass die zugesagten Mittel und Geräte schnell geliefert werden und dass weitere Hilfen folgen. Bisher ist ein Ende des Kriegs trotz der erkennbaren Schwächen der russischen Armee und den Erfolgen der Ukraine nicht in Sicht. Die Nato rechnet im Frühjahr mit der nächsten russischen Offensive.

Die europäischen Länder müssen sich auf weiter hohe Hilfen für die Ukraine einstellen, auch wenn deren Wirtschaft im kommenden Jahr wohl in die Rezession abgleiten wird.

Zuverlässig und schnell müssen die Hilfen sein

Enthalten sind in den EU-Stützen auch die 18 Milliarden Euro an Finanzhilfen, die die EU vom kommenden Jahr an auszahlen will – und genau hier gibt es noch Risiken. Ungarn blockiert diese Mittel derzeit mit einem Veto. Keinesfalls darf sich die EU erpressen lassen – und mehr als 13 Milliarden Euro an Fördermitteln für Ungarn nur freigeben, damit der osteuropäische Quertreiber bloß die Ukrainemittel freigibt. Sie darf aber auch keine monatelange Blockade der Mittel akzeptieren.

Notfalls müssen alternative Finanzierungswege wie eine Vorfinanzierung über die Europäische Entwicklungsbank oder die einzelnen Mitgliedstaaten realisiert werden.

Wenn sich die Staatengemeinschaft einmal erpressbar zeigt, werden die Ukrainehilfen künftig immer wieder zum diplomatischen Spielball. Denn je länger der Krieg anhält, desto schwieriger werden Milliardenhilfen ohne Probleme durchsetzbar sein.

Umso wichtiger ist es, dass die bereits zugesagten Hilfen schnell in der Ukraine ankommen. Das gilt etwa für Luftabwehrsysteme, von denen weit mehr versprochen als geliefert wurden. Mit jedem dieser Systeme könnte die bewusste Bombardierung ziviler Infrastruktur in der Ukraine durch Russland verhindert werden. Und das gilt für alle Ausrüstung, die es den Menschen in der Ukraine ermöglicht, durch diesen kalten, tödlichen Winter zu kommen.

