Kommentar Europa muss sich emanzipieren, ohne sich von den USA zu distanzieren

Ein Jahr Ukraine-Krieg lehrt: Um auf Augenhöhe mit Washington, Peking und Moskau zu sprechen, muss Europa sich einen und global klüger vernetzen.

Aufrüsten allein reicht nicht. (Foto: Klawe Rzeczy, AP, Getty, Imago) EU-Spitzen von der Leyen und Michel (r.) mit Selenski

Wer dieser Tage Joe Bidens Besuch in Kiew und Warschau verfolgt, der sieht, wie der US-Präsident allein durch seine Präsenz Wladimir Putin vorführt - ihm zeigt, dass dieser sich mit seinem Angriffskrieg in der Ukraine verkalkuliert hat. Der Beistand Washingtons ist die Überlebensgarantie Kiews.

Putin konnte dem in seiner Rede zur Nation am Dienstag nicht wirklich etwas entgegensetzen. Er flüchtete sich in die Trotzgeste, den Vertrag über die Begrenzung strategischer Atomsprengköpfe vorübergehend auszusetzen.

Das Duell zwischen Biden und Putin zeigt in dieser symbolträchtigen Woche, in der sich die Ukraine-Invasion jährt, aber auch etwas anderes: das europäische Dilemma. Washington und Moskau sprechen über den Kopf der Europäer hinweg miteinander. Putin wollte nie etwas anderes. Die USA bemühen sich intensiv um Koordination mit Europa, es ändert aber nichts an der Tatsache: Ohne Amerika läuft nichts.