Kommentar Europas neue Krisenbank Credit Suisse hat noch viel zu lernen – auch von der Deutschen Bank

Eine Bank zu sanieren ist harte Arbeit. Der vielleicht schwierigste Teil: Erfolgsverwöhnte Banker müssen sich von ihren Privilegien verabschieden und in den Krisenmodus schalten.

Die Schweizer Großbank muss im zweiten Quartal einen Verlust von 1,6 Milliarden Franken verkraften. (Foto: Reuters) Eine Filiale von Credit Suisse in Zürich

Europa hat eine neue Krisenbank. Spätestens seit dem jüngsten milliardenschweren Quartalsverlust und dem abrupten Abschied von Vorstandschef Thomas Gottstein ist klar, dass die Credit Suisse diesen Titel von der Deutschen Bank übernommen hat. Zwar ist auch das Frankfurter Geldhaus noch nicht da, wo es sein sollte und wo es sein will. Aber immerhin müssen sich die Investoren nicht mehr fragen, ob die Deutsche Bank Geld verdient, sondern nur noch, wie viel es sein wird.

Die Credit Suisse ist ungefähr in der Position, in der sich die Deutsche Bank 2019 befand. Es ist endgültig klar, dass es für die Schweizer so nicht weitergehen kann. Es ist offensichtlich, dass die Großbank eine neue Strategie braucht. Und es ist klar, dass der unvermeidbare Umbau ziemlich schmerzhaft sein wird.