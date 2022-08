 Kommentar: Express-Lieferdienste wollen ein Problem lösen, das nicht existiert

Es ist schon eine faszinierende Idee, Lebensmittel innerhalb von zehn Minuten nach der Bestellung zuzustellen. Allein das logistisch zu organisieren ist eine beeindruckende Leistung. Denn das unterscheidet meist Gründer von etablierten Unternehmen: Sie versuchen, das möglich zu machen, was andere für unmöglich halten.

Doch immer mehr Start-ups müssen jetzt feststellen: Eine spannende Idee zu verwirklichen oder ein technisches Problem zu lösen ist noch lange kein Geschäftsmodell.

Gorillas, Flink, Zapp und ihre Mitstreiter machen einen Kardinalfehler, der vielen Gründern unterläuft: Sie bieten etwas an, weil sie es können, statt nach den wirklichen Bedürfnissen der Verbraucher zu fragen.

Nur sehr wenige Menschen in sehr speziellen Situationen brauchen wirklich frische Lebensmittel innerhalb von zehn Minuten. Und viele von ihnen können dafür dann einen Laden um die Ecke aufsuchen. Wer aber einen 10-Minuten-Lieferdienst nur mitnimmt, weil er gerade angeboten wird, ist in der Regel nicht bereit, für diesen besonderen Service einen angemessenen, also kostendeckenden Preis zu bezahlen. Doch genau das ist die zwingende Grundlage für ein funktionierendes Geschäftsmodell.

Dazu kommt: Express-Lieferdienste sind nur bei sehr kurzen Lieferwegen möglich. Damit braucht dieses Geschäft eine hohe Kundendichte, die nur in Großstädten vorhanden ist. Notwendig sind auch ein enges Netz von Auslieferungslagern und eine hohe Zahl von Fahrern, die ständig verfügbar sind. Damit jedoch werden sie zum Nischendienst mit einer relativ teuren Infrastruktur.

Gründer müssen vom Kunden aus denken

Eine schnelle Skalierung, die eine Voraussetzung für den Weg zur Profitabilität ist, ist damit nur schwer möglich. Dass Gorillas gerade die Standorte in vielen mittelgroßen Städten in Nordrhein-Westfalen wieder dichtgemacht hat, ist genau dafür ein Beleg.

Wie wichtig kundenzentriertes Denken beim Aufbau von neuen Geschäften ist, zeigt das Erfolgsmodell Amazon. Bei jedem neuen Service fragt sich das Unternehmen, was er dem Kunden bringt. Der Abo-Dienst Prime mit seinen kostenlosen, schnellen Lieferungen und dem zusätzlichen Medienangebot beispielsweise ist für viele Verbraucher mittlerweile so unverzichtbar, dass sie auch die jüngste deutliche Preiserhöhung hinnehmen werden, ohne zu kündigen.

Auch für schnelle Lieferungen von Lebensmitteln gibt es einen Markt. Aber der ist wahrscheinlich so klein, dass er wenige Spezialunternehmen in ausgesuchten Städten ernährt. Milliardenbewertungen für ehrgeizige Wachstumsunternehmen rechtfertigt er nicht.

