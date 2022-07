Kommentar EZB: lieber schneller bewegen als zu langsam

Gleich bei zwei heiklen Themen muss die Notenbank am Donnerstag ihre Glaubwürdigkeit wahren: den Zinsen und der Italien-Hilfe. Die EZB braucht schnelle Lösungen für beides.

„Sie ist es den Bürgern schuldig klarzustellen, wie genau sie vorgehen will.“

Europa rutscht wegen des Ukrainekriegs und teurer Energie in eine Rezession, das sagen viele Ökonomen voraus. Für die Europäische Zentralbank (EZB) bedeutet das im Normalfall, besonders vorsichtig zu sein, Zinsen allenfalls behutsam zu erhöhen, wenn es unbedingt nötig ist.

Aber wenn am Donnerstag der EZB-Rat tagt, ist mehr Mut als Vorsicht gefragt. Die Glaubwürdigkeit der Notenbank steht auf dem Spiel. Und das nicht nur in der Geldpolitik: Auch in ihrem Bemühen, die Finanzpolitik hochverschuldeter Staaten zu unterstützen, geht es um mehr als die gute Absicht, die Euro-Zone zusammenzuhalten.

In der Geldpolitik sollte sich die EZB jetzt lieber schneller als langsamer bewegen. Statt um einen viertel Prozentpunkt ist es angebracht, gleich um einen halben Prozentpunkt die Zinsen zu erhöhen. Damit wäre der zurzeit maßgebliche Zins für Einlagen der Geschäftsbanken bei der EZB wenigstens wieder bei null.