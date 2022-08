 Kommentar: Fehlende Jahresabschlüsse: Die Ordnungsgelder für säumige Firmen reichen nicht aus

Finanzkräftige Unternehmen verbergen ihre Geschäftszahlen fast zum Nulltarif. Ordnungsgelder bleiben oft wirkungslos, der Finanzplatz Deutschland nimmt Schaden.

Düsseldorf Strafe muss sein: Wer als mittelgroße oder große Kapitalgesellschaft nicht spätestens zwölf Monate nach Ende des Geschäftsjahres seinen Abschluss veröffentlicht, dem droht ein Ordnungsgeld. So entschied es der Bundestag 2007. Nur: Was Investoren, Lieferanten und womöglich sogar Kunden vor unliebsamen Überraschungen schützen soll, erweist sich insbesondere bei finanzkräftigen Start-ups als nahezu wirkungslos.

Schließlich droht einer säumigen Firma allein dann ein Ordnungsgeld oberhalb der gängigen Höchstgrenze, wenn sie „kapitalmarktorientiert“ ist, sich also üblicherweise am Aktien- oder Anleihemarkt Geld besorgt. Allen anderen stellt das Bundesamt für Justiz (BfJ) gerade einmal zwischen 2500 und 25.000 Euro in Rechnung, falls man der ersten Mahnung nicht nachkommt.