Kommentar Finnland in der Nato – Moskaus Einschüchterungsversuch war zwecklos

Der Nato-Beitritt Finnlands macht Europa sicherer. Von Drohungen aus Moskau sollte sich der Westen auch künftig nicht beeindrucken lassen.

Der Beitritt Finnlands zum Militärbündnis sorgt in Moskau für Kritik. Doch der Westen sollte sich davon nicht beirren lassen. (Foto: AP) Flaggen der Nato und Finnlands am Dienstag in Helsinki

Riga Seit diesem Dienstag ist die Grenze zwischen Nato-Mitgliedstaaten und Russland plötzlich doppelt so lang wie zuvor. Der Beitritt Finnlands zum westlichen Verteidigungsbündnis dürfte damit als historischer Schritt in die Geschichte eingehen. Und als einer, der sich über seine symbolische Kraft hinaus bewähren dürfte.

Aus Moskau ertönt, wie sollte es anders sein, das übliche Gepolter. Laut Verteidigungsminister Sergej Schoigu steigt das Risiko eines Konflikts, das Präsidialamt droht mit Gegenmaßnahmen, Kremlsprecher Dmitri Peskow spricht von einem Eingriff in Russlands Sicherheit.

Nichts davon ist neu oder überraschend. Natürlich könnte Russland Truppen entlang der finnischen Grenze stationieren. Eine Eskalation an dieser Stelle dürfte derzeit aber keinesfalls in Moskaus Interesse sein, vor allem natürlich wegen des für Moskau so schwierigen Einsatzes in der Ukraine, durch den Putin Massen russischer Soldaten verschleißt.