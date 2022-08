Kommentar Flugticket-Vorkasse: Wackelt das Kartell der Unwilligen?

Trotz unzähliger Flugausfälle halten die Airlines an der Ticket-Vorkasse fest. Doch Reiseveranstalter haben bewiesen, wie sinnvoll es ist, auf starre Bezahlregeln zu verzichten.

Viele Airline-Kunden werden wegen der Ticket-Vorauszahlungen zu missbrauchten Kreditgebern der Luftverkehrsbranche. (Foto: dpa) Flugausfälle der Lufthansa in München

Winglets an den Flügelspitzen, die den Flug leiser und sparsamer machen, E-Fuels und Bio-Kerosin für den Klimaschutz, Algorithmen, mit denen Verkehrsflugzeuge bald autonom fliegen sollen – keine Branche giert derart nach Innovationen wie die Luftfahrt. Doch geht es ums Bezahlen der Flugtickets, schaltet die Branche geschlossen zurück ins Mittelalter.

Bezahlt werden muss die Reise häufig weit im Voraus, was Passagiere in finanzielle Abhängigkeit von Airlines bringt, deren Bonität sie nicht einmal erahnen können. Hinzu kommt in diesen Wochen – wieder einmal – die Unsicherheit, ob ihr Flug am Ende überhaupt stattfindet.

„Das System aber als solches: Es funktioniert“, behauptet der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft jetzt ungerührt in einer Stellungnahme. Wie vom Gesetz gefordert, erhielten Fluggäste, deren Flug ausgefallen ist, in Deutschland ihr Geld „im Normalfall“ nach sieben Tagen zurück. Fragt sich nur, weshalb hierzulande etliche Fluggastrechte-Portale mit Hunderten Mitarbeitern gutes Geld verdienen.