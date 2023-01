Kommentar Folgen der Silvesternacht: Es braucht eine Integrationsdebatte der anderen Art

Es ist einer der gefährlichsten Reflexe der Menschheit, und er lässt sich gerade in der Diskussion um die Silvesternacht auf besorgniserregende Weise wieder beobachten: die Aufteilung einer Gesellschaft in „wir“ und „die“.

„Die“, das sind Menschen mit ausländischen Wurzeln, denen zu schnell kollektiv unterstellt wird, keinen Respekt vor den Regeln der deutschen Gesellschaft zu haben. „Wir“, das sind je nach Abstufung der Ressentiments entweder die „rechtschaffenen Bürger“, die „Biodeutschen“ oder sogar die „Menschen mit weißer Hautfarbe“.

Diese Zweiteilung ist brandgefährlich. Stigmatisierung war noch nie eine gute Deeskalationsstrategie. Darüber muss sich auch die Berliner Bürgermeisterin im Klaren sein, wenn sie in dieser Woche die Berliner Silvesterrandale aufarbeiten will. Die eigentliche Frage müsste lauten: Wie können wir als Gesellschaft gemeinsam Gewalteskalation verhindern?

Es ist eine Debatte, die nicht anhand von Herkunft und Hautfarbe geführt werden darf. Dass es auch in anderen Milieus eine Ablehnung des Staates und hohe Gewaltbereitschaft gibt, zeigen Vorfälle im sächsischen Borna, wo Menschen das Rathaus attackierten und „Sieg Heil“ riefen.

Gleichzeitig gehören zu unserer Gesellschaft, die ein friedvolles Zusammenleben befürwortet, selbstverständlich auch die meisten Menschen mit nichtdeutschen Wurzeln, die in diesem Land wohnen.

Mangel an Akzeptanz

Was in der Debatte um die Neuköllner Silvesternacht oft verkannt wird: Am meisten leiden unter den Krawallen die Menschen, die dort wohnen. Die Inhaber der kleinen Geschäfte, die um ihre Schaufensterscheiben fürchten. Die Familien mit kleinen Kindern, die sich kaum auf die Straße trauen konnten. Doch diejenigen, die sich jetzt am lautesten empören, sind nicht diejenigen, die vor Ort die Scherben aufkehren.

Etwa eine Woche nach den Vorfällen ist es Zeit, endlich auf die Strukturen statt nur auf die Akteure zu schauen. Zu den Strukturen, die etwa in Berlin-Neukölln zu der Eskalation geführt haben, zählt tatsächlich ein Mangel an Respekt. Aber dieses Phänomen hat zwei Seiten.

Einerseits mangelt es an Akzeptanz für die Zugezogenen durch die Gesellschaft. Denn Menschen mit ausländischem Namen, dunkler Hautfarbe oder jene, die ein gebrochenes Deutsch sprechen, haben es immer noch zu schwer, eine Wohnung oder einen Job zu finden; sie werden von Aufstiegschancen ausgeschlossen. Die Tür zur deutschen Gesellschaft ist verdammt schwer zu öffnen.

Die Aufstiegschancen sind oft begrenzt. (Foto: dpa) Geflüchtete Kinder im Schulunterricht

Infolgedessen, auch das gehört zur Realität, gibt es einen Mangel an Akzeptanz gesellschaftlicher Normen durch einige Zugezogene. Dass die Silvesterausschreitungen eine Eruption bereits bestehender Gewaltbereitschaft waren, zeigt die Tatsache, dass das nahe gelegene Columbia-Freibad wegen Krawallen regelmäßig von der Polizei geräumt werden muss.

Auch hier sind die Leidtragenden vor allem die Neuköllner Familien. Sie wünschen harte Strafen für die Randalierer und wollen nicht mit ihnen in einen Topf der Vorurteile geworfen werden.

Eine bessere Form des Zusammenlebens

Was können also die Konsequenzen sein? Ja, es braucht eine Integrationsdebatte. Aber eine, die nicht im Stil „wir“ gegen „die“ geführt wird. Integration bedeutet qua Definition „Eingliederung in ein größeres Ganzes“. Das heißt aber auch, dass dieses größere Ganze die Eingliederung zulassen muss. Schon aus Eigennutz: Die Wirtschaft braucht Fachkräfte, wir alle wollen in einer friedlichen Gesellschaft leben.

>> Lesen Sie hier: Bundesregierung hofft auf 50.000 zusätzliche Arbeitskräfte aus dem Ausland pro Jahr

Dabei ist wichtig zu betonen: Integration bedeutet nicht nur, Ausländer aufzunehmen. Auch ein wachsender Teil derjenigen, die hier geboren und aufgewachsen sind, werden abgehängt.

Der Reflex, in „wir“ und „die anderen“ zu unterscheiden, ist zutiefst menschlich. Aber genau dieses Denken ist es auch, das den größten Tragödien der Geschichte und der Gegenwart zugrunde liegt. Wer von gesellschaftlichen Errungenschaften, deutschen Werten und Normen spricht, muss gewährleisten, dass dieser Reflex nie wieder die Oberhand gewinnen darf.

