Kommentar Frankreich wandelt finanzpolitisch auf italienischen Spuren

Die Regierung verspricht zwar solide Staatsfinanzen, liefert bisher aber nicht. Präsident Emmanuel Macron muss ein Signal senden – mit einer großen Rentenreform.

Sein Staatshaushalt basiert auf sehr optimistischen Konjunkturerwartungen. (Foto: Reuters) Emmanuel Macron

Paris Frankreich wird sich kommendes Jahr so viel Geld leihen wie noch nie: Der Bedarf an mittel- und langfristigen Bonds beträgt 270 Milliarden Euro. Die Rendite von zehnjährigen französischen Staatsanleihen liegt mit derzeit 2,7 Prozent so hoch wie zuletzt 2012.

Die steigenden Finanzierungskosten sind nicht nur Folge der Zinswende der EZB. Auch das Misstrauen gegenüber den Staatsfinanzen wächst. Mit einer Staatsverschuldung von 2,9 Billionen Euro ist die zweigrößte Volkswirtschaft der EU Europas Rekordhalter – noch vor Italien mit 2,75 Billionen Euro.

Überall im Euro-Raum ist die Zeit der billigen Staatsverschuldung vorbei. Frankreich muss bald die Umkehr auf dem Schuldenpfad schaffen, um Zweifel der Märkte an seinen Staatsfinanzen zu zerstreuen und einer erdrückenden Zinslast vorzubeugen.

Paris rechnet 2023 mit einem Prozent Wirtschaftswachstum

Seit 2007 leistet sich Frankreich gemessen am Bruttoinlandsprodukt ein zwischen zwei und vier Prozentpunkten höheres Haushaltsdefizit als Deutschland.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen