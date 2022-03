Kommentar Frieden schaffen geht nicht ganz ohne Waffen

Seit dem 24. Februar leben wir in einer neuen Welt. Der Traum, dass es sich mit dem großen Nachbarn im Osten friedlich leben lässt, wurde entzaubert. Geschockt bemühen sich weltweit Politiker, den Krieg Wladimir Putins zu stoppen, ohne dass es zu noch mehr Eskalation führt.

Waffenlieferungen von Nato-Staaten wie Deutschland gehören dazu. Die Branche der Rüstungsunternehmen sieht sich auch durch die Ankündigung von Bundeskanzler Olaf Scholz gestärkt, zusätzliche 100 Milliarden Euro in die Bundeswehr zu investieren. Damit erscheinen die Hersteller von Rüstungsgütern in neuem Licht.

Unter Investoren ist nun eine heftige Diskussion darüber entbrannt, ob sie als nachhaltig einzustufen sind – also als Wirtschaftssektor mit einem relevanten Beitrag zu gesellschaftlichen Zielen. Als vorsichtige Antwort lässt sich formulieren: Unter Beachtung strenger Nebenbedingungen sollte die Branche neu beurteilt werden.

Im Mittelpunkt des Megatrends zur Nachhaltigkeit stehen Firmen, die bei ihrer Geschäftstätigkeit ökologische und soziale Kriterien sowie gute Unternehmensführung, zusammen unter dem Kürzel ESG bekannt, berücksichtigen. Branchen mit energieintensiver Produktion, starkem Kohlendioxidausstoß und sozial geächteten Gütern – bisher auch alle Waffen – sind ausgeschlossen.

Das hat Konsequenzen: Vor allem als nicht nachhaltig eingruppierte mittelständische Firmen klagen bereits über Probleme, Kredite zu angemessenen Konditionen zu bekommen.

Klare Kontrolle zählt

Putins Krieg lässt viele Investoren umdenken: Großanleger, die ihre Nachhaltigkeitskriterien selbst definieren, wollen Rüstungskonzernen bereitwilliger Kapital geben als früher. Ähnlich wie der Unfall im Atomkraftwerk im japanischen Fukushima verschiebt ein schockierendes Ereignis die Normen.

Für das Geschäft mit privaten Anlegern aber brauchen die Fondsanbieter die Erlaubnis der Aufsichtsbehörden, Nachhaltigkeitsfonds mit Rüstungsaktien zu bestücken. In Deutschland gibt es dagegen massiven Widerstand aus dem Umfeld von Kirchen und Friedensbewegung.

Die Russlandkrise zeigt: Ein pauschales Nein ist zu einfach. Es gilt herauszufinden, welche Rüstungsfirmen tatsächlich zur Sicherung gesellschaftlicher Freiheitsrechte beitragen. Das können Anbieter sein, die konventionelle Waffen ausschließlich in demokratische Länder liefern und dort nur an Adressen, die einen öffentlichen Auftrag haben. Der Verkauf an breite Bevölkerungskreise gehört nicht dazu. Diese Auflagen müssen überprüfbar sein – dann haben sie aber auch Relevanz.

