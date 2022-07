Kommentar Für die Milliardenrettung von Uniper müssen die Falschen bezahlen

Der Staat rettet den Gaskonzern Uniper mit Milliardenhilfen. Bezahlen darf das am Ende vor allem der Bürger. Und zwar nicht zu knapp. Darüber sollte sich zu Recht empört werden. Auch wenn am Ende klar sein muss: Die Rettungsaktion war alternativlos.

Jahrelang hat der Energiekonzern aus Düsseldorf von seinen engen Beziehungen nach Russland profitiert und dabei noch ordentlich Kasse gemacht. Die ehemalige Eon-Tochter hat den Bau der beiden Ostseepipelines Nord Stream I und II vorangetrieben, ist einer der größten Gazprom-Kunden Europas und hat Russland von jeher als stets verlässlichen Lieferpartner verteidigt. Und zwar gegen jede Kritik unzähliger Experten aus anderen EU-Staaten, den USA oder gar der eigenen Heimat.

Jetzt steht Uniper vor den Scherben seiner auf Russland fokussierten Strategie. Genauso wie Deutschland.

Millionen von Bürgern und Bürgerinnen dürfen das jetzt ausbaden. Bei ohnehin schon hanebüchenen Energiepreisen, kommen jetzt laut Bundeskanzler Olaf Scholz für die typische vierköpfige Familie noch einmal 200 bis 300 Euro im Jahr obendrauf. Sofern sie denn Gaskunden sind.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Über 40 Millionen Haushalte in Deutschland heizen mit Gas. Von den Unternehmen ganz zu schweigen.

Über ein neu erdachtes System, ähnlich den Umlageregeln nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), dürfen Industrie, Unternehmen und Bürger jetzt die Löcher in den Kassen von Uniper stopfen. Das ist angesichts der Größe des Gashändlers, der völlig zu Recht als „too big to fail“ bezeichnet wird, folgerichtig. Wenn Uniper fällt, bräche die Energieversorgung Deutschlands komplett zusammen.

Die Rettung trifft arme Haushalte besonders hart

Und die Milliarden müssen natürlich irgendwo herkommen. Also lieber die Last zeitlich gestreckt auf vielen Schultern verteilen, als die Kosten auf einigen wenigen abzuladen (Unipers Kunden), die eine so große Summe ohnehin nicht stemmen könnten. Auch das ist richtig.

>> Lesen Sie hier: „You’ll never walk alone“ – Scholz kündigt neue Entlastungen an

Dass das nicht ohne entsprechende Gegenmaßnahmen, besonders für einkommensschwache Bürgerinnen und Bürger geht, ist auch der Bundesregierung klar. Deswegen hat Kanzler Olaf Scholz mit dem Rettungs- gleichzeitig ein Entlastungspaket angekündigt. Aber das wird nicht reichen. Am Ende müssen wir alle für die Fehler Unipers draufzahlen. Und genau das ist nicht richtig.

Deutschland ist ein Solidarstaat. Und das Rettungspaket für Uniper ist der Versuch einer solidarischen Lösung. Nur wird sie diejenigen, die wenig haben, ungleich härter treffen als die Gutverdiener, die ja auch noch von dem Tankrabatt für alle profitieren. Obwohl ihnen die gestiegenen Energiekosten am wenigsten ausmachen. Sehr solidarisch klingt das nicht.

Mehr: Bund steigt mit 30 Prozent bei Uniper ein – Scholz: 200 bis 300 Euro Mehrbelastung pro Familie