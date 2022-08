Kommentar Für die Nuri-Pleite ist das Management verantwortlich – und doch ist es ein Signal für die Branche

In der Krise zeigt sich bekanntlich die wahre Größe des Managements – und da hat die Kryptobank versagt. Es ist ein weiterer Rückschlag für die deutsche Fintech-Szene.

Das Fintech hat am Dienstag Insolvenz angemeldet. (Foto: Nuri) Nuri-Chefin Kristina Walcker-Mayer

„Uns geht es so gut wie noch nie“, sagte die Chefin der Berliner Kryptobank Nuri, Kristina Walcker-Mayer, noch im April dieses Jahres. Knapp vier Monate später muss Nuri Insolvenz anmelden. Die Pleite ist ein weiterer Rückschlag für die deutsche Fintech-Szene. Nachdem in den vergangenen Wochen bereits die Berliner Fintechs Penta und Kontist an den französischen Konkurrenten Qonto und die dänische Ageras Group verkauft wurden, verschwindet nun ein weiteres Berliner Fintech vom Markt. Die Konsolidierungswelle hat begonnen.

Für die jetzige Pleite von Nuri ist allein das Management verantwortlich. Denn bereits im Frühjahr war klar: Inflation, Zinswende und Ukrainekrieg setzen Fintechs unter Druck. Nachdem Investoren im vergangenen Jahr noch Rekordsummen investiert haben, sind sie in diesem Jahr deutlich zurückhaltender.