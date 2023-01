Kommentar Gasimporte sind ein gesamteuropäisches Thema

Die Planungen für Deutschlands Importkapazitäten für Flüssigerdgas dürfen nicht an den nationalen Grenzen enden. Es braucht eine europäische Lösung.

Es greift zu kurz, einfach genau so viel Importkapazität zu planen, dass die Pipelines, die bisher aus Russland Gas nach Deutschland brachten, genau ersetzt werden können. Dazu ist die Energieversorgungslage in Europa zu komplex. (Foto: dpa) Erstes LNG-Terminal in Wilhelmshaven

Kaum hat das erste deutsche Terminal für Flüssigerdgas – sogenanntes Liquefied Natural Gas (LNG) – seinen Betrieb aufgenommen, da warnen Kritiker vor Überkapazitäten. Deutschland kann seit Ende Dezember Gas importieren, das per Schiff an seinen Küsten ankommt, und ist so unabhängiger von Pipeline-Importen. Die Kapazitäten dafür will die Bundesregierung in den kommenden Monaten kräftig ausbauen.

Klimaschützer befürchten, dass Deutschland mehr LNG-Terminals baut, als künftig gebraucht werden. Sie verweisen darauf, dass alle geplanten Terminals zusammen weit mehr Erdgas importieren könnten, als früher aus Russland kam.

Die Debatte über mögliche Überkapazitäten bei LNG-Terminals ist wichtig. Schließlich müsste Deutschland seinen Gasverbrauch in den kommenden Jahren drastisch senken, um die Klimaziele einzuhalten. Gleichzeitig wird die Energiewende so teuer, dass es sich der Staat nicht leisten sollte, Steuergelder für ungenutzte Gasimportkapazitäten zu verschleudern.