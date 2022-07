Kommentar Gasnotfallplan: EU ist nur bedingt abwehrbereit

Der EU-Gasnotfallplan ist wieder eine dieser Einigungen, die den Namen nicht verdienen. Nichts wirklich Verbindliches, vielfältige Ausnahmen, und am Ende entscheidet nicht etwa die Kommission über die Gaseinsparziele, sondern eine Mehrheit des europäischen Rats, also der nationalen Regierungen.

Wladimir Putin jedenfalls muss den Notfallplan nicht fürchten. Wirklicher europäischer Zusammenhalt gegenüber Moskau oder gar Solidarität unter den EU-Mitgliedern lässt sich aus dem Kompromiss nicht herauslesen.

Das „starke Zeichen“ der Einheit, von dem Wirtschaftsminister Habeck spricht, ist von diesem EU-Gipfel keineswegs ausgegangen. Das ist bedauerlich, denn eines der wichtigsten Ziele des Kriegsherrn im Kreml ist es, Europa zu spalten.

Wie viel europäische Solidarität darf Deutschland realistischerweise erwarten? Jenes Land, das jahrzehntelang seine Russland-Energieconnection pflegte, nicht selten gegen die Interessen seiner europäischen Partner. Jenes Land, das einen abrupten Atomausstieg im Alleingang betrieb und sich selbst in der Not noch eine ideologisch aufgeladene Debatte darüber leistet, ob seine drei noch laufenden Atomkraftwerke womöglich ein paar Monate länger am Netz bleiben könnten.

Die westliche Sanktionspolitik droht nicht zuletzt an der selbst verschuldeten Energieabhängigkeit Deutschlands zu scheitern. Länder wie Spanien oder Griechenland, die das deutsche „Spardiktat“ während der Euro-Krise immer noch nicht ganz verarbeitet haben, zeigen wenig Anteilnahme daran, dass die industrielle Basis der größten und finanzkräftigsten europäischen Volkswirtschaft wegen Gasmangels akut bedroht ist.

Wird Berlin energiepolitische Tabus brechen?

Das erklärt den faulen Gipfelkompromiss und die eingeschränkte Bereitschaft von Ländern wie Spanien, das seine Energieimporte frühzeitig unter hohem Kostenaufwand diversifiziert hatte, die Aktion Gassparen am Ende mitzutragen.

Fest steht: Putin wird die europäische Solidarität weiter nach Belieben testen – und ob sie bis in den Herbst hinein trägt, hängt sicherlich auch davon ab, wie die innenpolitische Debatte in Deutschland verläuft und ob Berlin die Bereitschaft erkennen lässt, energiepolitische Tabus zu brechen.

Das gilt nicht nur für die Laufzeiten der AKWs, sondern auch für die Bereitschaft, Gas im eigenen Land zu fördern und das unbeliebte Fracking zumindest als eine Option zu betrachten. Langsam, aber sicher setzt sich hierzulande die Erkenntnis durch, dass Energiesicherheit nicht mit, sondern nur ohne Russland zu erzielen ist.

Lange hat es gedauert.

