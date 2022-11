Kommentar Gaspreis: Der Markt funktioniert besser als jeder Deckel

Vor Europas Terminals warten Flüssiggas-Tanker auf höhere Preise. Das hilft den Gaskunden.

In einigen Wochen werden die Reeder mehr Geld für ihr Flüssiggas bekommen können. (Foto: REUTERS) LNG-Tanker vor Frankreich

Es wirkt erst einmal absurd: Europa befindet sich in einer Energiekrise und auf der Nordsee fahren Tanker im Kreis, voll bis obenhin mit Flüssiggas. Die Reeder warten auf einen besseren Preis für ihr Gas. Denn derzeit wird es für nur 60 Euro pro Megawattstunde gehandelt. Im August lag der Kurs mehr als viermal so hoch.

Verdienen da Spekulanten an der Not der Europäer? Muss man das verbieten? Das Gegenteil ist richtig. Die wartenden Schiffe zeigen, dass der Markt funktioniert. Das kommt den europäischen Verbraucher zugute.

Denn was den Preis derzeit so stark drückt, sind die vollen Speicher. Diese haben schon so viel Gas aufgenommen, dass es immer schwieriger wird, noch mehr Gas hineinzupressen. Solange die Temperaturen in Europa mild sind, wird das auch so bleiben. Die wartenden LNG-Schiffe fungieren in dieser Zeit als eine Speichererweiterung – sie vergrößern die in der EU verfügbare Menge an Gas.