Kommentar Gazprom und die Deutschen: Hilflos im Umgang mit einer Diktatur

Mein erstes Auto war ein Lada. Dass da das Spaltmaß beider Türen nicht gleich war, geschenkt. Dass manchmal am Morgen nach dem Parken ein kleiner Ölfleck unter dem Auto war, landesüblich, fährt ja noch. Bei Besuchen in Werkshallen russischer Maschinenbauer durch eine Ölschicht waten, nicht der Rede wert. Jetzt aber werden angebliche Öllecks zum großen Politikum. Erst wurde ein Ölleck im Juli gefunden bei einem russischen Terminal, über das Kasachstan Rohöl gen Westen verlädt. Die Anlage wurde für einen Monat stillgelegt.

Freitagabend dann das Ölleck an Kabeln einer Turbine in der Kompressorstation der Gaspipeline Nord Stream 1. Es lasse einen sicheren Betrieb nicht zu, die zu Wartungsarbeiten drei Tage stillgelegte Pipeline könne nicht wieder hochgefahren werden, teilte Gazprom mit.

Ob es das Leck überhaupt gibt, wissen trotz des auf dem Gazprom-Kanal auf Telegram geposteten Fotos nur sehr wenige Menschen. Die wie Sojasauce aussehende Flüssigkeit kann alles sein oder an einem anderen Ort. Beweisen tut solch ein Foro genauso wenig, wie das am Sonnabend morgens gepostete Foto eines Mitarbeiters mit alarmgelber Jacke und der Aufschrift „Siemens Energy“.

Gazprom behauptet, der Münchner Turbinenbauer und Produzent der mindestens acht für den Betrieb der zwei Stränge der NordStream1-Pipeline eingesetzten Turbinen, sei mit Personal vor Ort. „Siemens ist gemäß dem laufenden Vertrag an den Reparaturarbeiten beteiligt, findet Fehler, meldet Öllecks und ist bereit, sie zu beheben. Nur gibt es keinen Platz zum Reparieren.“ Das schrieb Gazprom am Morgen auf Telegram. Die Reaktion aus München: Null. Die Gazprom-Meldung wird weltweit von TV-Stationen, Radiosendern, Internetseiten und Zeitungen aufgegriffen.

Auf Nachfrage teilt ein Siemens Energy Sprecher mit: Die jüngsten Meldungen zur Leckage „haben wir zur Kenntnis genommen“, es gelte von Seiten des Unternehmens die Stellungnahme des Vorabends, der zufolge Siemens Energy aktuell nicht mit Wartungsarbeiten beauftragt sei, aber bereit stehe.

In der Siemens Energy Erklärung hatte es zudem geheißen: „Solche Leckagen beinträchtigen im Normalfall den Betrieb einer Turbine nicht und können vor Ort abgedichtet werden.“ Ähnliches hatte ich nach dem Kauf meines Ladas zu hören bekommen. Und auch das Bundeswirtschaftsministerium hatte am Freitagabend äußerst merkwürdig auf den mutmaßlichen Vorwand Gazproms zum dauerhaften Abdrehen der Ostseepipeline reagiert: „Wir haben die jüngsten Meldungen von Gazprom zur Kenntnis genommen. Wir kommentieren diese in der Sache nicht, aber die Unzuverlässigkeit Russlands haben wir in den vergangenen Wochen bereits gesehen und entsprechend haben wir unsere Maßnahmen zur Stärkung der Unabhängigkeit von russischen Energieimporten unbeirrt und konsequent fortgesetzt.“

Dieses Kommunikationsdesaster schadet dem Industriestandort Deutschland. Wer soll nach solchen Aussagen und ohne energisches Einschreiten von Politik und Unternehmen gegen offensichtliche Lügen Gazproms jetzt noch im Ausland Vertrauen haben in die Zuverlässigkeit deutscher Produkte? – Waren, die immer den Ruf hatten, zwar teuer aber technisch besser zu sein und im Falle eines Ausfalls zügig repariert zu werden. Haben Bundesregierung und der Münchner Konzern noch nicht den Weckruf bekommen, dass wir inmitten eines Informationskrieges sind? Und dass trotz ganz offensichtlicher Lügen des Kremls und seines Konzerns Deutschland dabei ist, diesen zu verlieren?

Aufstehen gegen die Angst

Wo ist der sonst so ausdrucksstarke Minister Robert Habeck, der vor laufenden Kameras betont, dass Gazprom immer neue Gründe erfindet, warum angeblich Nord Stream 1 nicht befüllt werden kann. Seit einem Monat steht eine frisch in Kanada gewartete aber von Gazprom nicht abgeholte Turbine im Siemens Energy Werk in Mülheim. Von den benötigten acht Turbinen sollen jetzt alle parallel ausgefallen sein, während Gazprom an keinem anderen Ort im Land irgendwelche Kompressoren- oder Turbinenausfälle meldet? Wo sind die klaren Worte von Habeck und der Konzernleitung von Siemens Energy, dies klar zurückzuweisen.

Wladimir Putin sucht bemerkenswerterweise immer einen vorgeschobenen Vorwand für sein Handeln. Denn er will die internationale Öffentlichkeit gewinnen: Politik und Publikum in Indien, Abu Dhabi, Kenia – um seine Sicht der Dinge durchzudrücken: Nicht wir sind der Auslöser von Krieg und Konflikten, sondern der Westen. Schon Adolf Hitler hat mit dem Sturm von als polnische Truppen verkleideter SS-Männer auf den Sender Gleiwitz behauptet, Polen habe angegriffen, Reichsdeutschland nur „zurückgeschossen“. Putins Truppe tut genau dies bis heute.

Diese Kriegspropaganda ist bekannt und durchschaubar. Verwunderlich, warum Deutschland aktuell so schlecht vorbereitet ist, auf die PR-Attacken aus Moskau. Unbegreiflich, warum Äußerungen von Kremlsprecher Dmitri Peskow oder Russlands Außenamtssprecherin Maria Sacharowa, bei denen man nicht einmal mehr zählen kann, wie oft sie gelogen haben, noch über die Ticker westlicher Nachrichtenagenturen laufen.

Wann begreifen sie in Berlin und München endlich, dass man im Informationskrieg mit harten Bandagen spielen und jede Propagandalüge sofort zurückweisen muss? Wann verstehen Nachrichtenschreiber, dass Angaben aus Moskau erst nach genauer Prüfung veröffentlicht werden können und nicht schamvoll mit dem Nachsatz, sie ließen sich nicht unabhängig überprüfen, versehen werden können.

Putin ist ein Politiker sowjetischen Typs, er gehörte dem Geheimdienst KGB an und benutzt bis heute das Mittel, mit dem die Sowjetführung die Menschen zwischen Petersburg und Pazifik beherrschte: A N G S T. Denn Angst lähmt. Den Menschen in der UdSSR wurde so viel Angst gemacht um ihr Leben, dass sie verstummten. Im Westen verbreitet Putin jetzt die Angst vor dem Winter: Die Angst vor kalten Wohnungen, stillstehenden Fabriken, nicht gebackenem Brot. Angst essen Seele auf, hat der Regisseur Rainer Werner Fassbinder als Titel für ein filmisches Meisterwerk gewählt. Nur wer sich von der Angst befreit, kann mit Rückgrat und erhobenen Hauptes Diktatoren wie Putin entgegentreten.

