Der Immobilienmarkt war schon öfter das Epizentrum von Finanzkrisen. Jetzt tauchen dort erneut Risiken auf.

In den USA steht so viele Büroraum leer wie seit den 1980er-Jahren nicht mehr. (Foto: Reuters) Die Skyline von Manhattan

Hinter dem Tohuwabohu am Bankenmarkt steckt jede Menge Marktpsychologie – frei nach dem Motto, Krise ist, wenn die Investoren denken, dass Krise ist. Aber es gibt auch einige handfeste Risiken, die den Finanzprofis die Sorgenfalten auf die Stirn treiben. An erster Stelle steht dabei der Immobilienmarkt, genauer gesagt das Geschäft mit Gewerbeimmobilien.

Vor allem in den USA fürchten Aufseher und Notenbanker eine Abwärtsspirale. Bei Bürogebäuden sind die Leerstände so hoch wie seit den 1980er-Jahren nicht mehr, das drückt die Mieten, die langsamer steigen als die Inflation. Gleichzeitig müssen allein in diesem Jahr Kredite im Wert von rund 450 Milliarden Dollar refinanziert werden, und das zu sehr viel höheren Zinsen.

Lesen Sie hier: Das US-Bankensystem sitzt nach Schätzungen aktuell auf bis zu 2000 Milliarden Dollar Verlusten

