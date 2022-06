Kommentar Gehaltsobergrenzen für IT-Experten sind kontraproduktiv

Die Debatte um Gehaltsdeckel für IT-Fachkräfte ist völlig fehlgeleitet. Ein Gehaltssozialismus verschärft die Probleme.

Die großen Tech-Konzerne sind für einen Großteil der Gehaltsexzesse der Tech-Branche verantwortlich. (Foto: imago/Xinhua) Apple-Headquarter

Die digitale Transformation braucht Profis. Deshalb sind Überlegungen in der deutschen Wirtschaft, bei den Gehältern von IT-Fachkräften Obergrenzen einzuführen, der vollkommen falsche Ansatz. Solche Gedankenspiele passen natürlich in eine Zeit, in der die Politik die Soziale Marktwirtschaft zu einer sozialen Deckel-Wirtschaft umbaut. Ob es um Miete oder Energie geht. Wenn die Regierung nicht mehr weiterweiß, kommt eben ein Deckel drauf. Schon bei der Einführung solcher Zwangsmittel wie beim Mietendeckel in Berlin weiß allerdings jeder: Das geht schief.