Kommentar Gewagtes Versprechen: Die Einhaltung der Schuldenbremse wird für Lindner schwierig

Eine dreiviertel Stunde hat Olaf Scholz im Bundestag bei der Generaldebatte gesprochen. Für Finanzminister Christian Lindner, der von der Regierungsbank zuhörte, war ein Satz in der langen Rede des Kanzlers entscheidend: „Kreditfinanzierte Dauersubventionen sind keine Lösung, zumal wir nächstes Jahr die verfassungsmäßig vorgeschriebene Schuldenbremse wieder beachten werden.“

Der Finanzminister kündigt derzeit im Tagesrhythmus den Ausstieg aus dem haushaltspolitischen Ausnahmezustand an: Mit dem Etat 2023 soll die Schuldenbremse nach drei Jahren, in denen sie zunächst wegen der Corona-Pandemie und nun zusätzlich wegen der wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges ausgesetzt war, wieder voll greifen.

So richtig es ist, auf diesem Ziel zu beharren, so riskant ist die Festlegung für Lindner politisch. Ob er liefern kann, was er verspricht, hängt nicht nur von der unsicheren wirtschaftlichen Entwicklung ab, sondern maßgeblich von den Kräfteverhältnissen in der Ampelkoalition. Bisher war Lindner ein einsamer Mahner. Die Grünen und Teile der SPD lassen durchblicken, dass sie auch 2023 gerne noch einmal die Ausnahmeklausel der Schuldenbremse ziehen würden.

Die Unterstützung des Kanzlers ist für Lindner deshalb wichtig. Ob Scholz seine Schützenhilfe aus ökonomischer Überzeugung oder politischer Opportunität leistet, ist dabei zunächst zweitrangig. Natürlich weiß er um die politische Zwangslage, in der Lindner steckt. Angesichts schlechter Ergebnisse bei den Landtagswahlen und mauer Umfragewerte braucht der FDP-Chef Leistungsnachweise im Regierungsalltag. Dazu zählen der Verzicht auf Steuererhöhungen und eben die Wiedereinhaltung der Schuldenbremse.

Steuererhöhungen verbieten sich derzeit

Steuererhöhungen verbieten sich in einer Zeit, in der Bürger und Unternehmen ohnehin schon mit Inflationssorgen und geopolitischen Risiken belastet sind. Die merkwürdigen Gedankenspiele von Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU), einen Solidaritätszuschlag für die Bundeswehr einzuführen, wies der Kanzler unter Applaus aller Ampelfraktionen zurück.

Wenn Lindner die durch die Inflation entstehenden Steuererhöhungen – Stichwort kalte Progression – an die Bürger zurückgeben will, was angebracht wäre, dann werden die Verteilungsspielräume im Etat äußerst begrenzt sein. Nach Jahren der nahezu unbegrenzten Finanzierungsmöglichkeiten bricht die Zeit der Prioritätensetzung an. Diese Entwöhnung ist notwendig. Es ist richtig, dass der Staat in Krisenzeiten in die Vollen geht, doch danach muss er sich auch wieder zurücknehmen.

Sollten die Gaslieferungen nach Deutschland eingestellt werden oder andere Schocks die Wirtschaft treffen, eine erneute Ausnahme von der Schuldenbremse wäre begründbar, auch für Lindner. Entwickelt sich die Konjunktur aber wie derzeit von der Regierung prognostiziert, gibt es keine Veranlassung den Haushaltsnotstand zu verlängern – und Lindner wird daran gemessen, ob er bei der Schuldenbremse Wort hält.

