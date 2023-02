Kommentar Großbritanniens Regierungschef Sunak hat größere Probleme als Nordirland

Für den Premier ist das mit der EU vereinbarte „Windsor Framework“ das kleinere politische Risiko – die Briten haben andere Sorgen. Das Versprechen, den Brexit zum Erfolg zu führen, löst er nicht ein.

Der britische Premierminister vor seiner Pressekonferenz mit EU-Kommissionschefin von der Leyen. (Foto: Reuters) Rishi Sunak in Windsor

„All politics is local.“ Diese alte Faustregel der Politik ist auch der Schlüssel, um zu verstehen, warum London und Brüssel jetzt ihren Dauerstreit über Nordirland beilegen konnten. Möglich wurde der Deal vor allem deshalb, weil der britische Premier Rishi Sunak erkannt hat, dass den meisten Briten die wirtschaftlichen Probleme des Königreichs und die illegale Einwanderung wichtiger sind als ein Prinzipienstreit über den verfassungsrechtlichen Status von Nordirland.

Sunak braucht die Hilfe der europäischen Nachbarn, will er den stark eingebrochenen Handel mit ihnen wiederbeleben und die Flüchtlingsboote stoppen, die täglich über den Ärmelkanal in Richtung Großbritannien treiben. Nach dem Deal mit Brüssel kann der britische Regierungschef darauf hoffen, dass Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ihm mehr als nur ein paar mehr Grenzbeamte an den Stränden der Normandie bietet, um die Wirtschaftsflüchtlinge an ihrer gefährlichen Kanalüberquerung zu hindern.