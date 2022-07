Kommentar Gründer sollten sich fernhalten von Investoren, die andere Start-ups im Stich lassen

Die Stimmung in der Wagniskapitalszene hat sich gedreht. Nur für ganz junge Start-ups ist noch Geld da – die sollten bei der Investorenwahl jetzt aber genau hinsehen.

Viele Start-ups müssen massiv sparen – und werden zum Teil von Investoren im Stich gelassen. (Foto: IMAGO/MASKOT) Schwierige Aufgaben

Deutschlands jüngste Gründergeneration muss gerade hässliche Vokabeln lernen: Der „Runway“ beziffert die Zeit, für die das Kapital noch reicht. Die „Burnrate“ bezeichnet die Summe, die jeden Monat für den laufenden Geschäftsbetrieb verbrannt wird. Mit „Fire Sale“ ist ein Notverkauf gemeint. Noch 2021 war so viel Geld im Markt, dass all das die Start-up-Gründer nicht gekümmert hat. Im Gegenteil: Vielmehr haben Investoren ihre Portfoliofirmen getrimmt, sich allein aufs Wachstum zu fokussieren. Koste es, was es wolle – und das war wortwörtlich gemeint.

Das Mantra rächt sich jetzt. Nicht so sehr für die Investoren. Vor allem für die Gründer und ihre Mitarbeiter. Der Markt für Tech-Aktien hat sich gedreht. Mit jungen Technologieunternehmen ist an der Börse in Zeiten steigender Zinsen, hoher Inflation und großer Unsicherheit nichts zu verdienen. Und damit ändert sich schlagartig, was die Investoren von Gründerteams erwarten: Sie sollen sparsam sein. Profitabel werden. Die Marge steigern.