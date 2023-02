Kommentar Gruner+Jahr geht es nicht so schlecht, wie Bertelsmann-Chef Thomas Rabe angibt

2021 erzielte das Hamburger Verlagshaus einen Gewinn von 134 Millionen Euro. Dieses Jahr wäre es zu einem Verlust gekommen. Wie kann das sein?

Schwierige Phase für den Bertelsmann-Chef. (Foto: Bertelsmann) Thomas Rabe

Bertelsmann-Chef Thomas Rabe gilt als Zahlenmensch. So erklärte er den Abbau der 700 von 1900 Stellen beim Hamburger Traditionsverlag Gruner+Jahr (G+J) auch mit den Finanzen. „2022 lag das Ergebnis nach allen Abzügen bei einer Million Euro.“ Ohne den Stellenabbau wäre das Ebita von G+J, also das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, „in diesem Jahr zweistellig negativ“ ausgefallen, so Rabe.

Ein Blick in den Geschäftsbericht: 2021 machte G+J noch einen operativen Gewinn von 134 Millionen Euro. Damals gab das Unternehmen noch das Ebitda an, also den Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Investitionen – eine Maßzahl also, die höher ausfällt als das nun von Rabe genannte Ebita.