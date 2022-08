Kommentar Habecks Gewurstel an der Gas-Umlage zeigt: Zwischen Regieren und Dilettieren liegt ein schmaler Grat

Die Gasumlage von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck war so schlechtes Regierungshandwerk, dass nicht mal er es mit seinem rhetorischen Talent schönreden konnte. Insofern merkt der Vizekanzler derzeit wie kein Zweiter: Zwischen Regieren und Dilettieren liegt ein schmaler Grat.

Den freilich beschreitet dieser Tage die gesamte Ampelregierung.

Bundeskanzler Olaf Scholz gab zwar zu Beginn der Kabinettsklausur in Meseberg den Moderator und versprach, sein Kabinett werde eng und untergehakt zusammenarbeiten. Habeck hatte es allerdings zuvor ganz dicke von seinen Koalitionspartnern SPD und FDP abbekommen.

Neid auf die Beliebtheit des Vizekanzlers dürfte dabei auch eine Rolle spielen: Sozialdemokraten und Liberale würden vor der Landtagswahl in Niedersachsen im Oktober gern Habecks Grüne auf Normalmaß in den Umfragen stutzen.

Doch die Bürgerinnen und Bürger interessieren sich für die taktischen Spielchen der Politik nur zweitrangig. Sie fragen sich vor allem, wie diese unsoziale, wohl verfassungswidrige und insgesamt einfach handwerklich schlecht gemachte Rechtsverordnung aus der Welt geschafft werden kann. Die Zwangsumlage, die alle Gaskunden ab Oktober zahlen müssen, kann nicht so bleiben, wie sie ist. Das ist allen Beteiligten inzwischen klar.

Nur ist jetzt eingetreten, was auf keinen Fall hätte passieren dürfen. Der Bundeswirtschaftsminister justierte in Meseberg nach – allerdings nur ein bisschen, und das auch noch schlecht. Habeck will die Einnahmen aus der Gasumlage nur Unternehmen zukommen lassen, die im Gegenzug auf Bonuszahlungen für die Vorstände verzichten und die für den deutschen Energiemarkt systemrelevant sind

Mal abgesehen davon, dass das Selbstverständlichkeiten sein sollten: Die Maßnahmen wirken völlig überstürzt und stellen lediglich eine Beruhigungspille für die fassungslosen Gaskunden dar.

Es gibt schon wieder zu viele Ungereimtheiten. Die Unternehmen könnten einfach keine Boni auszahlen und nehmen dann die Umlage mit. Keiner kann zudem wirklich die Frage beantworten, welches Unternehmen systemrelevant ist. Da muss also noch viel mehr kommen.

Dabei müssten Scholz und Habeck wissen: Ein Rohrkrepierer reicht. Hier wäre es besser gewesen, eine Legion von Juristen hätte sich ein paar Tage Zeit für eine saubere Lösung genommen. Den Deutschen steht ein harter Winter bevor. Da liegen die Nerven blank, der Amtsbonus von Kanzler und Minister ist da schnell aufgebraucht.

