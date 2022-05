Kommentar Habecks Ölpreisdeckel könnte vor allem einem helfen: Wladimir Putin

Robert Habeck hat vorgeschlagen, russisches Öl mit einer Preisobergrenze zu belegen. Das wäre wahrscheinlich kontraproduktiv. Doch es gibt eine sinnvolle Alternative.

Der Wirtschaftsminister hat das Problem mit einem Ölembargo als einer der ersten richtig identifiziert – seine Schlüsse daraus sind diskutabel. (Foto: Imago Images) Robert Habeck vor einer Öl-Raffinerie

Robert Habeck ist Pragmatiker. Von seinen Beamten ist stets zu hören, wie schnell der Bundeswirtschaftsminister Probleme löst. Wobei es im aktuellen Fall eher heißen müsste: „lösen will“. Das Problem hat Habeck schon vor Wochen identifiziert.

Beschließt die EU ein Ölembargo gegen Russland, das erst in Monaten gilt, wird sich der russische Präsident Wladimir Putin freuen. Denn der Ölpreis wird steigen, und Putin profitiert.

So weit das Problem. Nun die Lösung des Pragmatikers: In einem Fernsehinterview am Montag erläuterte Habeck seinen Plan, eine Obergrenze für russisches Öl durchzusetzen. Nette Idee: Damit Putin nicht von höheren Preisen profitiert, lassen wir einfach gar keine höheren Preise zu. Doch das ist eine statische Betrachtung, die eines außer Acht lässt.