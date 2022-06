Kommentar Habecks Plan zur Förderung von Start-ups fehlen Zahlen und Prioritäten

Der Bundeswirtschaftsminister hat in seine Agenda beinahe alle Wünsche aus der Gründer- und Wagniskapitalszene aufgenommen. Eine echte Strategie aber ist das nicht.

Der Wirtschaftsminister will bis zum Sommer seine Start-up-Strategie durch die Ressortabstimmung bringen. (Foto: dpa) Robert Habeck

„Wow!“ – die Reaktionen auf Robert Habecks neue Start-up-Strategie aus der Szene waren begeistert bis euphorisch. Das heißt aber nicht, dass das Konzept aus dem Haus des Bundeswirtschaftsministers gut ist. Im Gegenteil.

Grundsätzlich steht viel Wichtiges für die Branche auf dem 28-Seiten-Entwurf: Künftig soll Geld aus der gesetzlichen und privaten Altersvorsorge in Start-ups fließen. Start-up-Mitarbeiter sollen weniger Steuern zahlen – und erst dann, wenn sie Optionen auf Firmenanteile an der Börse zu Geld machen können. Das soll helfen, Talente anzuziehen. Die Mittel aus dem schon beschlossenen Zukunftsfonds sollen nur an Start-up-Investoren fließen, die damit gesellschaftlich wichtige Innovationen finanzieren. Klingt alles gut.

