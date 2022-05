Kommentar Hamstern lohnt sich für Unternehmen nicht

Die Situation kennt vermutlich jeder von uns aus den vergangenen Jahren: Beim wöchentlichen Einkauf im Supermarkt fällt Ihnen auf, dass Produkte wie Mehl und Toilettenpapier mal wieder knapp sind. Zwar haben Sie noch reichlich von beidem zu Hause. Doch wer weiß, ob die Regale nicht genau dann ganz leer sind, wenn Sie gerade neue Vorräte brauchen? Also packen Sie vorsichtshalber etwas mehr ein, um auf einen Lieferengpass vorbereitet zu sein.

Was vielen Verbrauchern in dieser Situation wie eine vernünftige Strategie erscheinen mag, wird im größeren Maßstab bei Unternehmen zum Problem. Aus Sorge vor einem bevorstehenden Materialmangel decken sich viele Firmen im Moment über den Bedarf hinaus ein – und legen sich Vorprodukte wie Kunststoffe, Metallteile oder Halbleiter auf Lager.

Die Angst ist verständlich. Denn seit dem Ausbruch der Pandemie vor zwei Jahren kam es immer wieder zu Störungen in den Lieferketten. Viele Unternehmen mussten ihre Produktion zeitweise einstellen.

Effiziente Güterverteilung wird verhindert

Doch am Ende verstärkten die Firmen damit bloß die Probleme, unter denen die Wirtschaft als Ganzes leidet. Wer hamstert, verhindert damit die möglichst effiziente Verteilung von Gütern. Die Ware kommt nicht dort an, wo sie am dringendsten benötigt wird, sondern beim schnellsten Einkäufer. Was im Fall von Mehl und Toilettenpapier für den Verbraucher störend, aber noch verschmerzbar ist, kann in der hochvernetzten Industrie ganze Wertschöpfungsketten zusammenbrechen lassen.

Statt zu hamstern, sollten Unternehmen daher frühzeitig planen und ihre Lieferanten möglichst genau über ihren langfristigen Bedarf informieren. Nur durch eine vertiefte Kommunikation über die einzelnen Produktionsstufen hinweg lassen sich allzu große Fehlallokationen und damit auch Preissteigerungen vermeiden.

Das kommt am Ende allen zugute – und nicht nur jenen, die über besonders große Lager verfügen.

